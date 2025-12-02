Pernambuco investiga mais três notificações de suspeita de intoxicação por metanol
Secretaria Estadual de Saúde contabiliza, agora, um total de 117 notificações, sendo 112 de Pernambuco e 5 de pacientes vindos de outros estados
Mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas foram notificados em Pernambuco nessa segunda-feira (1º). A informação é de boletim atualizado divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).
Os novos casos, que estão em investigação, são das cidades de Santa Cruz da Baixa Verde, Ilha de Itamaracá e Recife. Em Santa Cruz da Baixa Verde, um homem de 53 anos está internado. Em Itamaracá, uma jovem de 21 anos também está internada. Já no Recife, a paciente, uma mulher de 24 anos, já recebeu alta, mas o caso segue em investigação.
Intoxicação por metanol
A SES-PE contabiliza, agora, um total de 117 notificações, sendo 112 de Pernambuco e cinco de pacientes vindos de outros estados (dois de São Paulo, uma da Paraíba, um de Alagoas e um da Bahia).
Resumo dos casos em Pernambuco
Total de notificações: 112
Casos descartados: 92
Casos confirmados: 8
Situação dos pacientes em Pernambuco
14 internados (7 descartados)
60 altas (3 confirmados e 55 descartados)
22 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)
16 evasões hospitalares (16 descartados)