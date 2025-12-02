A- A+

SAÚDE Pernambuco investiga mais três notificações de suspeita de intoxicação por metanol Secretaria Estadual de Saúde contabiliza, agora, um total de 117 notificações, sendo 112 de Pernambuco e 5 de pacientes vindos de outros estados

Mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas foram notificados em Pernambuco nessa segunda-feira (1º). A informação é de boletim atualizado divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os novos casos, que estão em investigação, são das cidades de Santa Cruz da Baixa Verde, Ilha de Itamaracá e Recife. Em Santa Cruz da Baixa Verde, um homem de 53 anos está internado. Em Itamaracá, uma jovem de 21 anos também está internada. Já no Recife, a paciente, uma mulher de 24 anos, já recebeu alta, mas o caso segue em investigação.

Intoxicação por metanol

A SES-PE contabiliza, agora, um total de 117 notificações, sendo 112 de Pernambuco e cinco de pacientes vindos de outros estados (dois de São Paulo, uma da Paraíba, um de Alagoas e um da Bahia).

Resumo dos casos em Pernambuco

Total de notificações: 112

Casos descartados: 92

Casos confirmados: 8



Situação dos pacientes em Pernambuco

14 internados (7 descartados)

60 altas (3 confirmados e 55 descartados)

22 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)

16 evasões hospitalares (16 descartados)

