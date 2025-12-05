Sex, 05 de Dezembro

METANOL

Pernambuco investiga morte suspeita de intoxicação por metanol e notifica mais um possível caso

Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações - 114 de Pernambuco e cinco de outros estados

Pernambuco investiga morte por metanol em Vitória de Santo Antão e notifica mais um caso suspeitoPernambuco investiga morte por metanol em Vitória de Santo Antão e notifica mais um caso suspeito - Foto: Freepik

Pernambuco investiga mais uma morte com suspeita de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a vítima era de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado.

Segundo a SES-PE, a vítima era um homem de 31 anos, que morreu na quinta-feira (4).

Além disso, a secretaria também investiga um caso suspeito de intoxicação no Recife. O paciente já teve alta hospitalar.

Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações. Dessas, 114 são de Pernambuco e cinco de outros estados - dois em São Paulo, um na Paraíba, um em Alagoas e um na Bahia.

Ao todo, o estado recebeu 23 notificações de mortes com suspeita de intoxicação por metanol. Desses casos, cinco foram confirmados e outros 14 descartados - quatro, portanto, permanecem sob investigação das autoridade de saúde. 

Resumo dos casos em Pernambuco
Total de notificações: 114
Casos descartados: 92
Casos confirmados: 8

Situação dos pacientes em Pernambuco
14 internados (7 descartados)
61 altas (3 confirmados e 55 descartados)
23 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)
16 evasões hospitalares (16 descartados)

Crise de intoxicação por metanol
crise de casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas começou em 26 de setembro. De lá para cá, uma grande onda de preocupação pairou tanto sobre a população - sem a certeza da origem dos produtos que consumiam -, como das autoridades, que seguem em busca de uma solução definitiva.

De lá para cá, a testagem ficou mais rápida, o que ajuda a confirmar ou descartar casos suspeitos em ritmo intenso.

Em Pernambuco, a realidade não é diferente, como consta nos dados divulgados pela própria SES-PE. A última morte confirmada foi em 25 de novembro. Um jovem de 20 anos que morava em São Bento do Una, no Agreste, e estava internado em um hospital de Salgueiro, no Sertão, faleceu.

