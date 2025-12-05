Pernambuco investiga morte suspeita de intoxicação por metanol e notifica mais um possível caso
Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações - 114 de Pernambuco e cinco de outros estados
Pernambuco investiga mais uma morte com suspeita de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a vítima era de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado.
Segundo a SES-PE, a vítima era um homem de 31 anos, que morreu na quinta-feira (4).
Além disso, a secretaria também investiga um caso suspeito de intoxicação no Recife. O paciente já teve alta hospitalar.
Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações. Dessas, 114 são de Pernambuco e cinco de outros estados - dois em São Paulo, um na Paraíba, um em Alagoas e um na Bahia.
Ao todo, o estado recebeu 23 notificações de mortes com suspeita de intoxicação por metanol. Desses casos, cinco foram confirmados e outros 14 descartados - quatro, portanto, permanecem sob investigação das autoridade de saúde.
Resumo dos casos em Pernambuco
Total de notificações: 114
Casos descartados: 92
Casos confirmados: 8
Situação dos pacientes em Pernambuco
14 internados (7 descartados)
61 altas (3 confirmados e 55 descartados)
23 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)
16 evasões hospitalares (16 descartados)
Crise de intoxicação por metanol
A crise de casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas começou em 26 de setembro. De lá para cá, uma grande onda de preocupação pairou tanto sobre a população - sem a certeza da origem dos produtos que consumiam -, como das autoridades, que seguem em busca de uma solução definitiva.
De lá para cá, a testagem ficou mais rápida, o que ajuda a confirmar ou descartar casos suspeitos em ritmo intenso.
Em Pernambuco, a realidade não é diferente, como consta nos dados divulgados pela própria SES-PE. A última morte confirmada foi em 25 de novembro. Um jovem de 20 anos que morava em São Bento do Una, no Agreste, e estava internado em um hospital de Salgueiro, no Sertão, faleceu.