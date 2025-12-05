A- A+

METANOL Pernambuco investiga morte suspeita de intoxicação por metanol e notifica mais um possível caso Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações - 114 de Pernambuco e cinco de outros estados

Pernambuco investiga mais uma morte com suspeita de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a vítima era de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado.

Segundo a SES-PE, a vítima era um homem de 31 anos, que morreu na quinta-feira (4).

Além disso, a secretaria também investiga um caso suspeito de intoxicação no Recife. O paciente já teve alta hospitalar.

Agora, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações. Dessas, 114 são de Pernambuco e cinco de outros estados - dois em São Paulo, um na Paraíba, um em Alagoas e um na Bahia.

Ao todo, o estado recebeu 23 notificações de mortes com suspeita de intoxicação por metanol. Desses casos, cinco foram confirmados e outros 14 descartados - quatro, portanto, permanecem sob investigação das autoridade de saúde.

Resumo dos casos em Pernambuco

Total de notificações: 114

Casos descartados: 92

Casos confirmados: 8

Situação dos pacientes em Pernambuco

14 internados (7 descartados)

61 altas (3 confirmados e 55 descartados)

23 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)

16 evasões hospitalares (16 descartados)

Crise de intoxicação por metanol

A crise de casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas começou em 26 de setembro. De lá para cá, uma grande onda de preocupação pairou tanto sobre a população - sem a certeza da origem dos produtos que consumiam -, como das autoridades, que seguem em busca de uma solução definitiva.

De lá para cá, a testagem ficou mais rápida, o que ajuda a confirmar ou descartar casos suspeitos em ritmo intenso.

Em Pernambuco, a realidade não é diferente, como consta nos dados divulgados pela própria SES-PE. A última morte confirmada foi em 25 de novembro. Um jovem de 20 anos que morava em São Bento do Una, no Agreste, e estava internado em um hospital de Salgueiro, no Sertão, faleceu.

