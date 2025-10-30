A- A+

saúde Pernambuco investiga morte por metanol no Recife e notifica mais dois casos suspeitos; total é de 95 Dados atualizados foram divulgados nessa quarta-feira (29), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

Pernambuco investiga mais uma morte e notificou dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Os dados atualizados foram divulgados nessa quarta-feira (29), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Agora, a SES-PE contabiliza 95 notificações, sendo 91 em pacientes de Pernambuco, dois de São Paulo, um da Paraíba e um de Alagoas.

De acordo com a pasta, dos três casos notificados nessa quarta (29), uma nova morte no Recife é investigada, e há dois casos suspeitos, sendo um Belo Jardim, no Agreste, com paciente ainda internado, e outro em Salgueiro, no Sertão, onde o paciente já recebeu alta médica.

Resumo dos casos em Pernambuco

Total de notificações: 91

Total de casos descartados: 62

Total de casos confirmados: 5

Situação dos pacientes

8 internados (5 descartados)

53 altas (2 confirmado e 38 descartados)

15 óbitos (3 confirmados e 7 descartados)

15 evadiram-se (12 descartados)





