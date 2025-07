A- A+

INVESTIMENTO Bairro do Recife sem fios: Pernambuco anuncia R$ 300 milhões para embutimento da fiação elétrica A iniciativa moderniza a paisagem urbana e contribui com a preservação do patrimônio histórico

A fiação elétrica aérea no Bairro do Recife está com os dias contados. Nesta terça-feira (29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou um investimento de mais de R$ 300 milhões para o embutimento dos fios expostos.



Inicialmente, o projeto abrangerá pontos históricos, culturais e turísticos, como o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal. A expectativa é que com a conclusão da primeira etapa, a iniciativa se expanda para toda a Ilha do bairro do Recife.





A iniciativa moderniza a paisagem urbana e contribui com a preservação do patrimônio histórico, já que a fiação áerea atual destoa da beleza dos pontos turísticos da região. A expectativa é que a mudança valorize o potencial, além de turístico, econômico da área.

De acordo com a governadora, o dia de hoje é histórico para a capital pernambucana. Raquel Lyra autorizou a Neoenergia a contratar uma empresa responsável pelo embutimento da fiação.

“Com essa iniciativa, garantimos mais beleza para o bairro, mais segurança no fornecimento de energia e a melhoria na qualidade dos serviços de internet, algo essencial para o Porto Digital, que está no coração do centro. Estamos criando um grupo de trabalho para que os interessados possam participar da organização do plano operacional, garantindo que essa entrega aconteça o mais rápido possível", afirmou a governadora.

Modernização

A intervenção desta primeira etapa do projeto, realizada em parceria com a Neoenergia, no valor de R$ 185 milhões, contempla 46% da rede elétrica da Ilha do Recife, com o embutimento de 43 quilômetros de cabos, cinco câmaras de manobra e a modernização da rede, que atende cerca de 1.150 unidades consumidoras.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, enfatizou que este é um projeto emblemático. “Do ponto de vista do setor produtivo, das instituições que estão aqui no Bairro do Recife, principalmente das empresas do Porto Digital, a gente traz mais segurança elétrica, além de ter um fornecimento mais protegido, porque os fios vão estar subterrâneos”, pontuou o titular da pasta.

Parceria

A obra faz parte de uma parceria entre o Governo de Pernambuco e a Neoenergia. A implementação do projeto deve contar com esforços combinados de outros atores, a exemplo do município e das empresas de telecomunicações que atualmente também utilizam os postes elétricos para sua rede de comunicação.



“É um projeto que exige a colaboração de diversos agentes, desde as empresas de telefonia até o poder público. A proposta é embutir toda a fiação que hoje está exposta, utilizando calhas subterrâneas e um projeto de engenharia estruturado”, detalhou o diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

Com informações da assessoria.

Veja também