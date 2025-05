A- A+

Região Metropolitana do Recife Pernambuco: Itapissuma celebra carnaval fora de época com shows de Léo Santana e Raphaela Santos As atrações fazem parte das comemorações dos 43 anos de emancipação política do município

Itapissuma, município da Região Metropolitana do Recife, continua com as comemorações dos seus 43 anos de emancipação política, celebrado no último dia 15 de maio.

Neste fim de semana, a cidade receberá o Micassuma, em menção ao termo “micareta”, que significa carnaval fora de época. O evento será realizado entre os dias 23, 24 e 25 de maio e contará com a presença de grandes nomes da música nacional, como os cantores Léo Santana, Raphaela Santos e Kiko Chicabana.



Além disso, outras atrações locais também farão parte do momento que promete animar o público da região.



A festa é promovida pela Prefeitura de Itapissuma, por meio das Secretarias de Eventos, Esportes e Lazer, Comunicação e Relações Institucionais, com o apoio de diversas entidades.



Programação Completa

Sexta-feira | 23 de Maio

Danilo Bolado

J. Eskine

Léo Santana



Sábado | 24 de Maio

André Marreta

Oh Polêmico

Raphaela Santos



Domingo | 25 de Maio

Beleza Pura

Neiff

Kiko Chicabana

