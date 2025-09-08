A- A+

RESGATES Pernambuco: jovem e idoso feridos em acidentes no Interior são levados de helicóptero para o Recife As duas vítimas foram levadas para o Hospital da Restauração

Duas vítimas de acidentes de trânsito na Zona da Mata de Pernambuco foram resgatadas de helicóptero, na tarde desse domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para ambas as ocorrências, os atendidos foram um jovem de 18 anos e um idoso de 73.

O primeiro resgate foi o idoso, feito por volta das 15h, em Lagoa de Itaenga. Ele dirigia um carro que capotou na PE-53, ficou ferido e, após ser estabilizado por profissionais de saúde no local, foi encaminhado de helicóptero para o Recife. Na capital pernambucana, o idoso foi levado para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central.

O segundo caso aconteceu em Vitória de Santo Antão. O acionamento foi feito por volta das 16h40 pela central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor de uma motocicleta, de 18 anos, ficou ferido em estado grave e foi atendido pelo Samu de Vitória de Santo Antão.

De acordo com a PRF, o jovem apresentou fratura de mandíbula e traumatismo cranioencefálico, além de estar inconsciente e intubado.

"Ao ser embarcado na aeronave, foram empregados todos os recursos de uma UTI aérea, como respirador com oxigênio, monitorização da pressão arterial e bomba de infusão para dosagem de medicações", explicou a polícia, acrescentando que o transporte aéreo foi fundamental para manter o quadro estável do paciente, que pousou no Campo do Derby e seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração.

Veja também