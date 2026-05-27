Pernambuco: jovens recebem apoio do estado para disputar torneio internacional na Disney
Atletas da Região Metropolitana receberam kits esportivos, passaportes e apoio do governo para disputar a Magicup, campeonato de futebol que ocorre nos Estados Unidos durante a próxima semana
Com a oportunidade de enfrentar equipes de diversos países, 13 jovens atletas pernambucanos, com até 13 anos, vão representar o Estado na Magic Cup, torneio internacional de futebol realizado na Disney, nos Estados Unidos. Os jogadores receberam, na manhã desta terça-feira (27), kits esportivos e apoio institucional do Governo de Pernambuco para a viagem internacional.
A entrega aconteceu no auditório da Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE), no Bairro do Recife, centro da cidade, e contou com a participação da vice-governadora, Priscila Krause; a secretária de Esportes, Ivete Lacerda; pais, familiares e técnicos dos atletas; e outros colaboradores da Secretaria de Esportes de Pernambuco (Sesp-PE).
“No dia de hoje, a gente entregou aqui o kit esportivo, a mala e o passaporte das crianças que foram selecionadas por Rivaldo, ex-campeão mundial pernambucano, para participar da Magic Cup, que vai acontecer na Disney durante a próxima semana”, destacou a vice-governadora.
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“O governo do estado ajudou na articulação e no apoio desta viagem para que possamos, através do esporte, desenvolver as nossas crianças, a nossa juventude, porque o esporte é transformador. Hoje, 13 crianças pernambucanas vão representar o nosso estado jogando com times do mundo inteiro, e ficamos muito felizes de poder fazer parte deste momento”, finalizou.
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
- De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco
O campeonato internacional de futebol juvenil inicia na próxima segunda-feira (1º) e encerra em 7 de junho, no Complexo Esportivo EPSN Wide World, em Orlando, município do estado da Flórida.
Os meninos fazem parte do time Nação Pernambuco, formado após uma seleção organizada e conduzida por um dos embaixadores da competição, Rivaldo Borba Ferreira, ex-jogador e campeão mundial pernambucano.
“Esse intercâmbio cultural, do qual a gente trabalha com educação e esporte, com os meninos indo à Disney de avião para jogar e também para conhecer os parques, é um evento transformador não somente para os meninos, mas para as suas famílias. As mães e os pais estão aqui encantados”, ressaltou a secretária de esportes, Ivete Lacerda.
“Por isso, temos só a agradecer aos nossos jovens que, se Deus quiser, vão brilhar e trazer essa taça para nós daqui de Pernambuco”, pontuou.
Da seleção à competição internacional
De acordo com a Secretaria de Esportes de Pernambuco, mais de 200 jovens participaram das “peneiras”, que resultaram na seleção dos 13 jogadores para disputar o torneio internacional.
Cada jogador recebeu dois padrões oficiais do time, além de agasalho, garrafa, chuteira e mala para a viagem. Ao lado dos meninos, o técnico da equipe, Romildo Vitor, e a secretária de esportes vão acompanhar o grupo de atletas durante toda a viagem.
Durante o evento, também foi informado que o governo de pernambuco atuou junto ao Consulado dos Estados Unidos para garantir a emissão dos vistos dos atletas, além de oferecer suporte logístico ao grupo. A viagem dos jovens jogadores está prevista para a madrugada desta sexta-feira (29) para o sábado (30).
Segundo os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes.
"Eu sou a mãe de Saulo Lourenço, um dos meninos que vão viajar na semana que vem, e eu estou aqui muito feliz porque eu não esperei, nem imaginei, que ele fosse chegar tão longe. Eu estou muito orgulhosa do meu filho, muito contente com essa viagem e espero que ele cresça lá fora e realize o sonho dele", afirmou Suastra Lourenço, mãe de um dos garotos que vão para a Disney neste final de semana.
Além da participação nos jogos, os jovens também terão acesso a atividades culturais e de lazer durante a viagem, incluindo visitas aos parques da Disney, em Orlando.
A iniciativa busca incentivar o esporte como ferramenta de transformação social e ampliar oportunidades para crianças e adolescentes por meio do intercâmbio cultural e esportivo.