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INTERCÂMBIO ESPORTIVO Pernambuco: jovens recebem apoio do estado para disputar torneio internacional na Disney Atletas da Região Metropolitana receberam kits esportivos, passaportes e apoio do governo para disputar a Magicup, campeonato de futebol que ocorre nos Estados Unidos durante a próxima semana

Com a oportunidade de enfrentar equipes de diversos países, 13 jovens atletas pernambucanos, com até 13 anos, vão representar o Estado na Magic Cup, torneio internacional de futebol realizado na Disney, nos Estados Unidos. Os jogadores receberam, na manhã desta terça-feira (27), kits esportivos e apoio institucional do Governo de Pernambuco para a viagem internacional.

A entrega aconteceu no auditório da Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE), no Bairro do Recife, centro da cidade, e contou com a participação da vice-governadora, Priscila Krause; a secretária de Esportes, Ivete Lacerda; pais, familiares e técnicos dos atletas; e outros colaboradores da Secretaria de Esportes de Pernambuco (Sesp-PE).

“No dia de hoje, a gente entregou aqui o kit esportivo, a mala e o passaporte das crianças que foram selecionadas por Rivaldo, ex-campeão mundial pernambucano, para participar da Magic Cup, que vai acontecer na Disney durante a próxima semana”, destacou a vice-governadora.

“O governo do estado ajudou na articulação e no apoio desta viagem para que possamos, através do esporte, desenvolver as nossas crianças, a nossa juventude, porque o esporte é transformador. Hoje, 13 crianças pernambucanas vão representar o nosso estado jogando com times do mundo inteiro, e ficamos muito felizes de poder fazer parte deste momento”, finalizou.

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

De acordo com os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco



O campeonato internacional de futebol juvenil inicia na próxima segunda-feira (1º) e encerra em 7 de junho, no Complexo Esportivo EPSN Wide World, em Orlando, município do estado da Flórida.

Os meninos fazem parte do time Nação Pernambuco, formado após uma seleção organizada e conduzida por um dos embaixadores da competição, Rivaldo Borba Ferreira, ex-jogador e campeão mundial pernambucano.

“Esse intercâmbio cultural, do qual a gente trabalha com educação e esporte, com os meninos indo à Disney de avião para jogar e também para conhecer os parques, é um evento transformador não somente para os meninos, mas para as suas famílias. As mães e os pais estão aqui encantados”, ressaltou a secretária de esportes, Ivete Lacerda. “Por isso, temos só a agradecer aos nossos jovens que, se Deus quiser, vão brilhar e trazer essa taça para nós daqui de Pernambuco”, pontuou.

Na foto, Ivete Lacerda, secretária de esportes, durante a entrega dos kits esportivos, malas e passaportes. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Da seleção à competição internacional

De acordo com a Secretaria de Esportes de Pernambuco, mais de 200 jovens participaram das “peneiras”, que resultaram na seleção dos 13 jogadores para disputar o torneio internacional.

Cada jogador recebeu dois padrões oficiais do time, além de agasalho, garrafa, chuteira e mala para a viagem. Ao lado dos meninos, o técnico da equipe, Romildo Vitor, e a secretária de esportes vão acompanhar o grupo de atletas durante toda a viagem.

Durante o evento, também foi informado que o governo de pernambuco atuou junto ao Consulado dos Estados Unidos para garantir a emissão dos vistos dos atletas, além de oferecer suporte logístico ao grupo. A viagem dos jovens jogadores está prevista para a madrugada desta sexta-feira (29) para o sábado (30).

Segundo os organizadores, a experiência deve impactar não apenas os atletas, mas também suas famílias, que acompanharam a entrega dos kits e celebraram a oportunidade proporcionada aos estudantes.

"Eu sou a mãe de Saulo Lourenço, um dos meninos que vão viajar na semana que vem, e eu estou aqui muito feliz porque eu não esperei, nem imaginei, que ele fosse chegar tão longe. Eu estou muito orgulhosa do meu filho, muito contente com essa viagem e espero que ele cresça lá fora e realize o sonho dele", afirmou Suastra Lourenço, mãe de um dos garotos que vão para a Disney neste final de semana.

Suastra Lourenço, moradora do bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, ao lado do filho de 12 anos, Saulo Lourenço, que foi um dos jovens atletas selecionados para o torneio internacional da Magic Cup, nos Estados Unidos. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Além da participação nos jogos, os jovens também terão acesso a atividades culturais e de lazer durante a viagem, incluindo visitas aos parques da Disney, em Orlando.

A iniciativa busca incentivar o esporte como ferramenta de transformação social e ampliar oportunidades para crianças e adolescentes por meio do intercâmbio cultural e esportivo.

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