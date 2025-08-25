A- A+

PESQUISA Pernambuco lança edital com investimento de R$ 3 milhões para pesquisas em Ciencias Humanas O objetivo é fomentar estudos que contribuam para a compreensão e o enfrentamento de desafios sociais, culturais, políticos e ambientais que marcam a realidade contemporânea

O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (25) um edital com incentivo de R$ 3 milhões para apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas áreas das Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Letras. Os projetos podem ser submetidos até 25 de setembro, por meio do Sistema AgilFAP.

O lançamento aconteceu pela manhã, no Anfiteatro Prof. José Francisco Ribeiro Filho do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal de Pernambuco, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

O Edital Facepe nº 31/2025 – APQ Pró-Humanidades, é realizado por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).

O edital completo pode ser acessado no site da Facepe. O objetivo é fomentar estudos que contribuam para a compreensão e o enfrentamento de desafios sociais, culturais, políticos e ambientais que marcam a realidade contemporânea.

O edital contempla três faixas de financiamento, de acordo com o perfil dos grupos de pesquisa:

Faixa A – Grupos Consolidados (doutores há mais de 15 anos): até R$ 120 mil.

Faixa B – Grupos Emergentes (doutores entre 9 e 15 anos): até R$ 80 mil.

Faixa C – Jovens Doutores (até 8 anos de titulação): até R$ 50 mil.

O tema do projeto é livre, mas são consideradas prioritárias para o Estado as seguintes áreas: Cultura, Território e Economia Criativa; Trabalho, Juventude e Desigualdades Estruturais; Cidadania, Direitos Humanos e Democracia; Educação, Inovação e Vulnerabilidades Socioambientais; Memória, Narrativas e Justiça Epistêmica; Cidade, Urbanização e Desenvolvimento Sustentável; Instituições, Política Internacional e Políticas Públicas.

Durante o evento, a diretora Científica da Facepe, Flávia Frédou, apresentou o novo edital lançado e também compartilhou um panorama dos editais já promovidos pela instituição, destacando a relevância da política de fomento contínuo à pesquisa e à inovação em Pernambuco.

A solenidade contou ainda com a participação de Teresa Maciel, secretária-executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação, que reforçou a importância do fortalecimento da pesquisa em Humanidades para a construção de soluções que dialoguem com os desafios contemporâneos e apoiem políticas públicas mais inclusivas.

Segundo a diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, o lançamento reafirma o compromisso do Estado em valorizar a pesquisa científica como instrumento de transformação social.

Veja também