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Educação Pernambuco lança edital com mais de 9,5 mil vagas para cursos técnicos subsequentes presenciais Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet no período de 16 a 27 de novembro

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) lançou um edital para cursos técnicos subsequentes na modalidade presencial destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar na educação profissional.

Ao todo, serão ofertadas 9.530 vagas, que estão distribuídas em 32 cursos e beneficiarão 50 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site, no período de 16 a 27 de novembro.

Os cursos contemplam diversas áreas, como Enfermagem, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Administração, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Gastronomia e Eventos, entre outros.

As aulas serão realizadas nas 71 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) distribuídas por todo o estado de Pernambuco.

As provas serão realizadas presencialmente em formato eletrônico e contarão com 20 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa e matemática.

Os candidatos terão 60 minutos para concluir a avaliação. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital. Confira a íntegra:

A aplicação das provas está prevista para o período de 1º a 10 de dezembro. Já o resultado final, após a análise de todos os recursos, deverá ser divulgado no dia 21 de dezembro. O início das aulas está previsto para 3 de fevereiro de 2027.

Para outras informações, o candidato deve ligar para o telefone (81) 3183-9862 ou 3183-9831.



Confira o cronograma completo

Período de inscrição dos candidatos: 16/11 a 27/11/2026

Realização das provas objetivas: 1º a 10/12/2026

Período de Revisão das Provas: 15 e 16/12/2026

Recursos da Prova: 15 e 16/12/2026

Resultado geral - primeira classificação: 21/12/2026

Período de matrícula - primeira classificação: 21 a 28/12/2026

Segunda classificação (1.º remanejamento): 4/1/2027

Período de matrícula - segunda classificação: 4 a 7/1/2027

Terceira classificação (2.º remanejamento): 11/1/2027

Período de matrícula – terceira classificação: 11 a 14/1/2027

Início das aulas: 3/2/2027

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