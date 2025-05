A- A+

OPORTUNIDADE Pernambuco lança edital de R$ 3,34 milhões para jornadas formativas de estudantes; saiba mais Edital Compet Médio-Tec é voltado a projetos com foco em tecnologias de futuro e será lançado nesta quinta-feira (22), no Recife

O Governo de Pernambuco irá lançar, nesta quinta-feira (22), às 10h, na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, em Santo Amaro, na área central do Recife, o edital Compet Médio-Tec: Habilidades de Futuro para Ensino Médio e Técnico, com investimento de R$ 3,34 milhões.

A iniciativa é realizada pelas Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e de Educação (SEE/PE), em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

O edital tem como objetivo incentivar professores da rede estadual a desenvolverem projetos que promovam jornadas formativas e imersões dos estudantes em ambientes de trabalho ligados a empresas, associações, cooperativas ou organizações do terceiro setor.

As propostas devem abordar temas e desafios que estimulem o desenvolvimento de habilidades em tecnologias de futuro.

A secretária de CT&I de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, acredita que o edital contribui para o desenvolvimento no estado e proporciona a qualificação dos jovens em jornadas formativas nas áreas de tecnologia e inovação.

"O apoio aos projetos que contemplem parcerias em jornadas formativas de competitividade por extensão tecnológica, envolvendo estudantes de ensino médio e técnico, são iniciativas estratégicas para Pernambuco. O edital faz parte do Inova PE, um programa que impulsiona o desenvolvimento do Estado através do investimento de R$1,04 bilhão em ciência, tecnologia e inovação", ressalta.

O edital define critérios como a obrigatoriedade de que a instituição executora seja uma escola da rede pública estadual com certificação e que ofereça carga horária adequada aos estudantes.

Já as instituições parceiras devem estar estabelecidas em Pernambuco e garantir segurança para os participantes. O professor integrador precisa ter vínculo empregatício com a rede, título de mestre ou experiência equivalente, e será responsável pela execução e divulgação do projeto.

Os cursos devem envolver de 30 a 100 estudantes, com até 10 bolsistas selecionados para a fase de extensão tecnológica.

“Essa iniciativa representa um importante avanço para a educação em Pernambuco. Por meio do edital Compet Médio-Tec estamos incentivando os professores da Rede Estadual a desenvolverem projetos inovadores que aproximem nossos estudantes do mundo do trabalho, da tecnologia e da inovação. É uma oportunidade concreta de transformar o ensino em uma experiência mais conectada com os desafios e as demandas do futuro”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Serviço:

Lançamento do novo Compet Médio-Tec

Data: Quinta-feira (22 de maio de 2025)

Hora: 10h

Local: ETE Ginásio Pernambucano - Av. Cruz Cabugá, 269 - Santo Amaro, Recife -PE.

Veja também