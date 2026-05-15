Pernambuco lança edital para adquirir 100 ônibus elétricos com ar-condicionado e tomadas USB

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O Governo de Pernambuco lançou, nesta sexta-feira (15), edital para a compra de 100 ônibus elétricos com ar-condicionado e equipados com tomadas USB, para compor o Sistema de Transporte Metropolitano do Recife ainda este ano.



As aquisições representam investimento de R$ 310 milhões, viabilizados por meio do Termo de Compromisso firmado com o governo federal.



De acordo com a gestão estadual, além da compra dos ônibus elétricos, o aporte também contempla a reforma de estações e a requalificação de trilhos.

Governo de Pernambuco lança edital para a compra de 100 ônibus elétricos | Foto: Yacy Ribeiro/Secom/Divulgação

O objetivo é ampliar a capacidade de atendimentos aos usuários do transporte público e proporcionar mais agilidade, segurança e confiabilidade ao serviço prestado à população.



"Estamos investindo em uma frota mais sustentável, confortável e eficiente, garantindo mais dignidade para as pessoas que utilizam diariamente", ressaltou a governadora Raquel Lyra.



Segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do estado, Pedro Neves, a nova frota trará sustentabilidade, conforto, ar-condicionado e tomadas USB.

"Estamos conduzindo o processo licitatório, que deve se estender até o início do segundo semestre. Em seguida, ocorrerá a aquisição dos ônibus, com a subsequente inserção imediata na Região Metropolitana. Esperamos que esses veículos estejam em circulação ainda este ano", prevê o titular da pasta.



O governo de Pernambuco destaca que os ônibus elétricos representam avanço no processo de eletrificação da frota na RMR e promovem a eliminação da emissão de poluentes.



"Nosso objetivo é tornar o sistema mais moderno, eficiente e acessível, garantindo mais comodidade e confiança para quem utiliza diariamente os serviços do Grande Recife", ressaltou o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, Matheus Freitas.

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