Pernambuco lança edital para fortalecer estrutura de lares de idosos; saiba mais

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) abriu inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 004/2026, que vai selecionar Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) para receber kits de equipagem destinados ao fortalecimento da estrutura de atendimento.

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário, seguem até o dia 4 de agosto e devem ser realizadas por organizações sem fins lucrativos que atuam no estado. Para orientar os gestores interessados, a secretaria promoverá um treinamento virtual na tarde desta quinta-feira (23), às 14h.

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A iniciativa é realizada com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Fedipe) e tem como objetivo melhorar as condições de acolhimento de idosos em instituições residenciais, conhecidas popularmente como lares de idosos, abrigos ou asilos.

As ILPIs atendem pessoas com 60 anos ou mais que, por diferentes motivos, não podem permanecer com suas famílias ou se encontram em situação de vulnerabilidade social.

"Este chamamento público consolida a aplicação de recursos do Fundo Estadual em ações práticas para a população idosa institucionalizada. O treinamento virtual é uma ferramenta para que os gestores compreendam todas as exigências do edital e possam concorrer de forma plena para estruturar suas unidades", destacou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

A capacitação abordará o passo a passo da inscrição, os documentos obrigatórios e os critérios de classificação, reduzindo o risco de inabilitação por falhas na documentação.

Cada instituição selecionada receberá um kit composto por três cadeiras de banho, três cadeiras de rodas, uma máquina de lavar roupas, um freezer, quatro ventiladores, 50 kits de roupa de cama, um tensiômetro, um glicosímetro e dois notebooks.

"O edital prioriza critérios de pontuação objetivos para garantir que os materiais cheguem de forma justa a quem mais necessita. Avaliaremos fatores como o tempo de funcionamento regular da entidade, a situação da licença sanitária, a capacidade total de acolhimento e a articulação da instituição com a rede municipal e os conselhos de direitos da pessoa idosa. É um processo de seleção técnica e transparente voltado à equidade social", ressaltou o secretário executivo de Promoção da Equidade Social, Sergio Vieira.

Para participar, as ILPIs devem comprovar pelo menos dois anos de funcionamento regular, possuir CNPJ ativo, apresentar certidões de regularidade fiscal, administrativa e trabalhista, além de manter inscrição ativa nos conselhos municipal e estadual da pessoa idosa.

Caso o número de entidades habilitadas seja superior ao de kits disponíveis, será aplicada uma pontuação de 0 a 100 pontos para definir a classificação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do envio da documentação exigida para o e-mail: [email protected]. Por fim, o edital completo, com cronograma, critérios e modelos de documentos, está disponível no portal oficial da SJDH.