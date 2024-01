A- A+

Região Metropolitana do Recife Pernambuco lança licitação de R$ 48,9 milhões para obras de contenção em Jardim Monte Verde Localidade foi uma das mais afetadas durante as fortes chuvas que atingiram o Estado em maio de 2022

O Governo de Pernambuco lançou licitação no valor R$ 48,9 milhões para contratação de empresa de engenharia para executar obras de contenção de encostas e urbanização em Jardim Monte Verde, no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.



Durante as fortes chuvas que atingiram o Estado em maio de 2022, a localidade foi uma das mais afetadas, registrando mais de 20 mortes por queda de barreiras.



A licitação, que foi publicada no Diário Oficial dessa terça-feira (16), prevê a abertura das propostas de habilitação técnica e de preços. A contratação está prevista para ocorrer em meados de março.



Segundo o Governo de Pernambuco, o serviço tem o objetivo de preparar a localidade para fortes chuvas e evitar novos desastres. A obra deve ser concluída em um prazo de 18 meses.

Jardim Monte Verde, no limite entre o Recife e Jaboatão | Foto: Seduh/Divulgação

"Temos urgência na execução dessas obras porque precisamos preservar o direito de habitação das famílias que residem na região e evitar desastres decorrentes da falta de infraestrutura e preparo para receber águas em grandes quantidades”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes, destaca que a urbanização de Jardim Monte Verde será realizada com recursos do Estado, em uma região limítrofe entre os municípios do Recife e Jaboatão.

“As estatísticas mostram que o número de mortos em desastres climáticos acontece nessas zonas adjacentes dentro do território metropolitano. São regiões onde há dúvidas sobre se o lugar pertence a um município ou a outro. São locais desassistidos e esquecidos”, informou Simone.



Técnica e desenvolvimento urbano

De acordo com o Governo de Pernambuco, os trabalhos em Jardim Monte Verde serão realizados em três frentes: Chapada do Araripe, Alto Santa Izabel e Alto do Parnaioca.



Será utilizada a técnica de enrocamento, que consiste na contenção de encostas com pedras argamassadas. O revestimento rochoso será instalado com infraestrutura para canalização adequada das águas pluviais.

O projeto também prevê a urbanização das áreas com a instalação de equipamentos como pequenas praças, brinquedos e bancos de lazer.

A iniciativa prevê também um plano de assistência social para educar as pessoas a não expandir suas habitações para áreas impróprias para habitação.

