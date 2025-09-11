A- A+

Centros de Educação Infantil Pernambuco lança licitação para construção de 35 creches; investimento é de R$ 236 milhões Prazo para a execução das obras é de 12 meses

O Governo de Pernambuco lançou licitação para a construção de 35 creches espalhadas em 30 cidades de todas as regiões do estado. O investimento é de R$ 236 milhões e o prazo para a execução das obras é de 12 meses, de acordo com a gestão estadual.

Serão beneficiados os seguintes municípios:

Abreu e Lima (2 unidades), Afogados da Ingazeira, Água Preta, Altinho, Betânia, Cabo de Santo Agostinho (3 unidades), Canhotinho, Carnaíba, Correntes, Cumaru, Escada, Ingazeira, Ipojuca, Itacuruba, Itapetim e Jaboatão dos Guararapes.

Também receberão creches João Alfredo, Lajedo, Panelas, Petrolândia, Petrolina (2 unidades), Recife, Ribeirão, Santa Maria do Cambucá, São Caetano, São José do Belmonte, São Lourenço da Mata (2 unidades), Tamandaré, Vitória de Santo Antão e Xexéu.

A iniciativa integra o "Juntos pela Educação" e auxilia cidades na expansão da rede pública para alunos de 0 a 5 anos, em estruturas acessíveis e adequados aos cuidados com a primeira infância.

"Por meio do Juntos pela Educação nós vamos levantar os imóveis, equipá-los e pagar pelo funcionamento deles por um ano inteiro, tudo para garantir que os nossos pequenos se desenvolvam de maneira adequada”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com a gestão, as unidades seguem dois modelos de projeto, desenvolvidos pela Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco (Sepe), a partir da área dos terrenos disponíveis e a demanda de cada localidade.

O modelo com 10 salas requer um terreno de 60x40 metros e possui área construída de 1.396,45 m². Já o modelo com 5 salas exige um terreno de 30x40 metros e conta com área construída de 790,55 m².

Este é o quarto bloco de investimento para construção de Centros de Educação Infantil (CEIs) em Pernambuco, que soma 192 creches com licitações em curso, totalizando um investimento de mais de R$ 1,1 bilhão.

A execução e fiscalização das obras estão a cargo da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O objetivo do Governo de Pernambuco é alcançar 250 unidades licitadas, criando 60 mil novas vagas para a educação infantil.

"Essa é uma conquista que só é possível graças ao regime de colaboração entre o Governo do Estado e os municípios, fortalecendo a rede pública e garantindo mais acesso à educação infantil. Investir na primeira infância é investir no futuro, e cada nova unidade representa um espaço de acolhimento, aprendizado e cuidado que vai transformar a vida de milhares de crianças pernambucanas”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Veja também