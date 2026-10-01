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Ciência Pernambuco lança nova rodada do programa Cientista Arretado Edital selecionará pesquisadores para desenvolver soluções científicas e tecnológicas para cinco desafios da gestão estadual

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (1º), uma nova rodada do Programa Cientista Arretado, que vai selecionar pesquisadores para desenvolver soluções para cinco desafios da administração estadual. Os projetos terão duração de 24 meses e poderão receber até R$ 1 milhão cada.

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE), em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), o programa busca aproximar pesquisadores e órgãos públicos para desenvolver ferramentas e soluções voltadas a demandas da gestão.

A nova seleção faz parte do Inova Pernambuco, programa estadual que reúne mais de R$ 1 bilhão em investimentos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Atualmente, 20 projetos estão em execução por meio do Cientista Arretado, com participação de 14 secretarias estaduais e cerca de R$ 21 milhões investidos. A meta do governo é chegar a 30 pesquisadores contratados até dezembro de 2026.

“Hoje já temos 20 cientistas arretados trabalhando efetivamente em soluções para nossos órgãos governamentais. É inovação governamental na veia”, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Projetos

Um dos novos desafios é o desenvolvimento de uma solução para inovação e monitoramento geotécnico e hidrometeorológico. A pesquisa será acompanhada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.

A proposta prevê a integração de informações de diferentes instituições para auxiliar no acompanhamento de condições associadas a deslizamentos de encostas e inundações.

“A gente sabe que, para o desenvolvimento de uma pesquisa como essa, leva tempo. E a quadra chuvosa é quando vamos testar realmente a operacionalização dessa ferramenta, dessa plataforma, que nos dê possibilidade de congregar todas as informações de tantas agências que têm esses dados”, afirmou o coronel Clóvis Ramalho, representante da Defesa Civil.

O professor Roberto Quental Coutinho, primeiro Cientista Arretado contratado pelo programa, desenvolve um projeto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) voltado à análise e estabilização de encostas.

“É uma mudança de postura que a gente tem tido pelo Governo do Estado, de uma maneira geral: o envolvimento de secretarias interessadas em conexão com a academia, que traga benefícios para a sociedade. Como professor e pesquisador, me sinto muito satisfeito e orgulhoso de ter um programa desses no nosso Estado”, disse.

Lançado em maio de 2024, o Cientista Arretado já desenvolveu projetos nas áreas de segurança pública, saúde, recursos hídricos, mudanças climáticas, energia, transformação digital e defesa civil.

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