GESTÃO URBANA Pernambuco lança o maior programa de saneamento rural da história do estado Com R$ 600 milhões em investimentos, Prosar vai garantir o abastecimento de água e saneamento básico em 105 municípios

A governadora Raquel Lyra (PSD) lançou, nesta quarta-feira (17), o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar-PE), que promete mudar a realidade da população do campo no Estado.

Com R$ 600 milhões garantidos por meio de operação de crédito junto ao Banco Mundial, o programa vai levar água potável e saneamento a cerca de dois milhões de pernambucanos em 105 municípios.

“O Prosar vem somar forças ao programa Águas de Pernambuco. Já temos garantidos mais de R$ 6 bilhões de investimentos em execução em todo o Estado, como na Adutora do Agreste, em barragens e em obras de saneamento rural. Esse novo recurso vai levar água a quem nunca teve acesso, beneficiando moradores da zona rural e de comunidades dispersas. São mais de 7.500 comunidades mapeadas pelo Governo, cada uma com soluções e estratégias próprias para garantir o direito básico de ter água na torneira e tomar banho de chuveiro”, afirmou a governadora.

O Prosar será implantado ao longo dos próximos sete anos e tem como meta ampliar a capacidade do Estado no enfrentamento da escassez hídrica.

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, destacou que a iniciativa amplia o alcance do programa Águas de Pernambuco.

“Esse trabalho começou desde a criação do Águas de Pernambuco. Já entregamos mais de 30 sistemas rurais, beneficiando comunidades onde quase duas mil pessoas passaram a ter um abastecimento melhor. Agora, com o Prosar, o programa ganha uma nova dimensão. Para isso, estamos ampliando o programa de dessalinização, hoje o maior do Brasil. Passaremos de 300 para 700 sistemas e instalaremos 600 novos poços”, afirmou.

A diretora do Banco Mundial para o Brasil, Cecile Fruman, ressaltou o caráter pioneiro do projeto. “O projeto também vai fortalecer a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água rural. Esperamos que essa iniciativa traga empregos, qualidade de vida, inclusão social, redução da pobreza e benefícios para o meio ambiente”, disse.

Além da ampliação do acesso, o Prosar prevê investimentos em gestão hídrica, que serão executados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

“A gestão, que visa sobretudo a segurança hídrica, é fundamental. Como no monitoramento dos reservatórios e da precipitação no Estado, para um planejamento adequado, além de estudos específicos, como águas subterrâneas, e um plano de convivência com a seca, que é uma realidade em nosso Estado”, explicou a presidente da Apac, Suzana Montenegro.

A iniciativa foi comemorada também por prefeitos e parlamentares. O prefeito de Palmares, Júnior de Beto, destacou: “Antes, com muito esforço, a gente precisava furar poços através do IPA, mas não era água potável. Com este novo programa, o ganho vai além. Agora, vamos entregar água potável e saneamento básico”.

Já o deputado Claudiano Filho ressaltou: “Conhecemos a dificuldade que o povo sertanejo enfrenta para conseguir água. O Governo do Estado tem trabalhado dia e noite para fortalecer e fazer Pernambuco crescer a cada dia”.

Com informações da assessoria de imprensa

