Pernambuco lança programação especial de serviços para o mês da mulher em março

Para marcar as celebrações do Dia Internacional da Mulher, no 8 de Março, a Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher) preparou um mês de atividades centradas voltadas ao bem-estar físico, social, financeiro e cultural da população feminina do Estado. Em visita nesta terça-feira (5) à Folha de Pernambuco, a titular da pasta, Mariana Melo, explicou que o planejamento das ações foi feito de forma plural, com objetivo de abranger diversos pontos da experiência das mulheres na sociedade, incluindo também pautas relacionadas às demandas das mulheres transsexuais.

“Desenhamos esse trabalho de forma transversal, porque a vivência da mulher na sociedade é complexa. Buscamos as secretarias para entender os pleitos, porque não podemos só falar de apenas um aspecto”, destacou a secretária - que reforçou ainda a importância de não tratar o momento unicamente sob o espectro da violência. “É claro que é uma pauta crítica, que sempre merece atenção, mas também precisamos atender outras reivindicações, como equidade de gênero e raça, trabalho e renda, saúde e empreendedorismo", finalizou.

O calendário oficial de ações teve início no último dia 4 deste mês e segue com eventos até o próximo dia 27. A atividade inaugural aconteceu em Garanhuns, no Agreste do Estado. O momento marcou uma etapa da ‘Missão Acolhimento’, iniciativa da pasta em parceria com as Forças de Segurança da Secretaria de Defesa Social voltado para a capacitação dos profissionais, principalmente os que não estão nas delegacias especializadas, que atendem vítimas de violência durante o momento da denúncia.

O programa faz parte da Operação Átria, uma ação promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública juntamente com os estados brasileiros e que pretende aumentar o enfrentamento da violência contra a mulher. Em Pernambuco, o serviço faz parte da lista de atividades planejadas para o mês pela SecMulher em parceria com a SDS.

CALENDÁRIO

Entre as outras atividades de destaque para o mês, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) terá um estande da pasta da mulher durante três dias (05, 07, 08), onde estarão disponíveis serviços como atendimento especializado às mulheres vítimas de violência e campanha de Enfrentamento à Violência de Gênero.



Já na próxima sexta-feira (8), o Centro Esportivo Santos Dumont oferecerá uma série de ações como a emissão de documentos, atividades físicas e atendimento na unidade móvel da Defensoria Pública. No dia 22, acontece o Projeto Mira voltado para mães atípicas, no Porto Digital às 14h30.



Marcando ainda o Dia Internacional da Visibilidade Trans, celebrado em 31 de Março, uma palestra sobre desconstrução dos estereótipos de gênero será no auditório do Porto Digital, no dia 26, partir das 9h. Na mesma data (26), haverá uma capacitação aberta a todos os membros da Imprensa sobre o papel da mídia no combate à violência de gênero. O calendário se encerra no dia 27 com um evento voltado para mulheres na indústria, realizado no Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel). O horário ainda será divulgado.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

