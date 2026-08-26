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EDUCAÇÃO Pernambuco lança protocolo para orientar cuidados com saúde mental e violência em escolas estaduais O texto deverá servir como um guia para professores, gestores e a comunidade escolar no enfrentamento de situações complexas

Na semana que antecede o começo do Setembro Amarelo, mês em que se debate a importância dos cuidados com a saúde mental, as escolas estaduais de Pernambuco passam a contar com um protocolo de orientações relacionadas ao cuidado da saúde mental e à prevenção de violências no contexto escolar.

O documento, intitulado "Protocolo Estadual de Resposta Institucional em Atenção Psicossocial nas Escolas de Pernambuco: Identificar, acolher, proteger e articular o cuidado", foi lançado na sede da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), no Recife, nessa terça-feira (25).

O texto deverá servir como um guia para professores, gestores e toda a comunidade escolar no enfrentamento de situações complexas que envolvam saúde mental, violência e outras situações de vulnerabilidade.

Para a gerente de Políticas Educacionais de Direitos Humanos e Cidadania, Jéssyca Medeiros, a criação de orientações padronizadas contribui para que os profissionais da educação tenham mais segurança sobre como agir diante das situações citadas.

"Ele [o protocolo] foi pensado para dar uma resposta às nossas escolas sobre o que fazer em situações críticas, sejam elas de saúde ou de violência. É uma resposta estruturada para que, independentemente de onde esteja, o gestor consiga entender o caminho a percorrer para prestar a assistência que o estudante necessita, com critérios para identificar situações de emergência e os devidos encaminhamentos", destacou.

O protocolo foi lançadona sede da Secretaria de Educação de Pernambuco | Foto: Josimar Oliveira/SEE

Segundo Jéssyca, o protocolo também busca garantir que os estudantes recebam o atendimento adequado, independentemente da unidade de ensino em que estejam.

O protocolo foi desenvolvido por meio de um trabalho conjunto das secretarias de Saúde, de Assistência Social, de Defesa Social e da Infância e Juventude, além das equipes dos Núcleos de Atenção Psicossocial às Escolas das 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) e do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps).

Para o secretário-executivo de Desenvolvimento da Educação, Danilo Santos, a iniciativa é um avanço para o estado.

"A gente passa a ter um material específico de atenção psicossocial, que orienta como se comportar dentro da escola diante de situações de violência. A escola é um ambiente de acolhimento e este material vai contribuir para uma aprendizagem mais significativa, com pessoas que saibam prevenir situações de violência e como se comportar caso elas aconteçam", afirmou.

A próxima etapa, após o lançamento do protocolo, é a capacitação de integrantes da comunidade escolar que atuarão de forma ativa para a implementação das orientações previstas no documento.

Com a fase de capacitação concluída, o protocolo será apresentado às escolas e disponibilizado para uso em toda a rede estadual de ensino.

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