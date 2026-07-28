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Pernambuco lança versão digital do Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência

Cartão digital possui a mesma validade jurídica da versão física, garantindo gratuidade no transporte coletivo intermunicipal

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Passe Livre garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal em PernambucoPasse Livre garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal em Pernambuco - Foto: SJDH/Divulgação

Pernambuco lançou a versão digital do cartão Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. O benefício garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal no estado.

O cartão digital possui a mesma validade jurídica da versão física e passa a ser encaminhado por e-mail aos beneficiários após a aprovação da solicitação.

A iniciativa é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPD).

O objetivo é ampliar o acesso ao benefício e oferecer mais praticidade aos usuários.

"A transformação digital precisa caminhar junto com a promoção dos direitos humanos. Ao disponibilizarmos o Passe Livre também em formato digital, ampliamos o acesso a um serviço essencial, tornando-o mais simples, ágil e acessível para as pessoas com deficiência", afirmou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

Como solicitar
Segundo a gestão estadual, a solicitação do cartão por novos usuários continua sendo realizada de forma online, por meio do site da SJDH, na aba "PE Livre Acesso Intermunicipal". 

Os usuários que possuem a carteira física não precisam realizar um novo cadastro imediatamente. A versão digital será disponibilizada automaticamente no momento da renovação do documento.

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Como usar 
O novo cartão digital poderá ser apresentado diretamente na tela do celular no momento da viagem, juntamente com um documento oficial de identificação.

"A carteira digital elimina a necessidade de retirada do documento físico e garante mais praticidade ao usuário, sem perder a segurança e a validade jurídica. É um avanço que facilita o exercício do direito à gratuidade no transporte intermunicipal", ressaltou o secretário executivo de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marconi Barkokebas.

Reclamações, denúncias, elogios e sugestões podem ser feitas para a Ouvidoria da SJDH, por meio dos contatos: Telefone Fixo: 0800 281 9555 / 3182-7607, WhatsApp: 81 98494 – 1749, E-mail: [email protected], ou pela ouvidoria da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal, por meio do WhatsApp: 81 99177-2564, ou e-mail: [email protected].

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