Pernambuco libera segundo repasse do Pix Tênis, que beneficiará mais de 210 mil estudantes
Benefício foi liberado nessa quarta-feira (8), com investimentos de aproximadamente R$ 32 milhões
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), realizou a liberação do segundo repasse do Programa de Aquisição de Tênis Escolar, conhecido como “Pix Tênis” nessa quarta-feira (8).
Nesta etapa, serão beneficiados 213.024 estudantes da rede estadual de ensino, com um investimento de aproximadamente R$ 32 milhões.
Somado ao primeiro repasse, realizado em fevereiro, o programa alcança 353.129 estudantes, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 53 milhões.
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Os estudantes que ainda não receberam o Pix Tênis em 2026 devem realizar a prestação de contas para que estejam aptos a receber o benefício até o dia 30 de abril.
A prestação é uma etapa obrigatória para que todos possam garantir o repasse financeiro e a continuidade do benefício.
É importante lembrar que aqueles que não realizarem o procedimento dentro do novo prazo ficarão impedidos de receber futuros repasses até que a situação seja regularizada.
Para realizar a prestação de contas, basta acessar o site, que é a mesma plataforma utilizada para solicitação e acompanhamento do benefício.
No portal, é possível enviar a documentação necessária, verificar o status do cadastro e acompanhar o andamento do processo.
Os estudantes que enfrentarem dificuldades no acesso à plataforma digital ou não possuírem meios de realizar o procedimento online podem procurar a secretaria da escola onde estão matriculados, levando a documentação exigida.
“É uma grande alegria dar continuidade ao Pix Tênis e ver o impacto positivo que esse programa tem na vida dos nossos estudantes. Estamos falando de uma iniciativa que vai além do simples apoio material. Reforço também a importância da prestação de contas por parte dos beneficiários, garantindo a transparência e a correta aplicação dos recursos, para que possamos seguir ampliando e fortalecendo políticas públicas como essa”, salientou a secretária executiva de Gestão de Rede, Cassiana Lima.