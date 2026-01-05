A- A+

REGISTRO Pernambuco: Maria Cecília e Ravi foram os nomes mais registrados em 2025; confira lista Foram 1.080 registros com o nome Maria Cecília e 651 registros do nome Ravi

Maria Cecília e Ravi foram os nomes feminino e masculino mais registrados em Pernambuco no ano de 2025.



Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), divulgados nesta segunda-feira (5).



Com base nos dados fornecidos pelos Cartórios de Registro Civil dos estados, o acumulado de registro de nascimento no estado é de 112.241 no último ano.

Foram 1.080 registros com o nome Maria Cecília, que se consolida pelo segundo ano consecutivo como o mais registrado em Pernambuco, e 651 registros do nome Ravi, que também foi o nome masculino mais registrado no Brasil este ano.

Recife foi a cidade que mais registrou, com 24.055 documentos emitidos. Já Petrolina, no Sertão, ficou em segundo lugar, com 6.828 registros, seguida por Caruaru, no Agreste, (5.738).

A lista das cidades com mais registros em 2025 segue com Jaboatão dos Guararapes (5.655), Paulista (2.924) e Olinda (2.834), na Região Metropolitana.

"Os resultados refletem não apenas tradições familiares, mas também a interação de nossas comunidades com as tendências culturais e sociais mais amplas. Em Pernambuco, nomes podem traduzir religiosidade e identidade afetiva, por exemplo", explica o presidente da Associação dos Registradores das Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen/PE), Marcos Torres.

Em 2024, o nome Maria Cecília também figurou em primeiro lugar em Pernambuco, com 1.013 registros ao longo do ano. Entre os nomes masculinos, João Miguel foi o mais registrado naquele ano, com 660 certidões.

Confira os 10 nomes mais registrados em Pernambuco em 2025:

1º - Maria Cecília - 1.080

2º - Maria Helena - 1.074

3º - Maria Alice - 846

4º - Ravi - 651

5º - Maria Ísis - 636

6º - João Miguel - 609

7º - Miguel - 572

8º - Helena - 567

9º - Davi - 535

10º - Heitor - 527

Confira a lista dos nomes femininos mais registrados em Pernambuco em 2025:

1º - Maria Cecília - 1.081

2º - Maria Helena - 1.074

3º - Maria Alice - 846

4º - Maria Isis - 637

5º - Helena - 567

6º - Aurora - 511

7º - Maria Clara - 487

8º - Maria Liz - 441

9º - Maria Júlia - 433

10º - Ana Liz - 363

Confira a lista dos nomes masculinos mais registrados em Pernambuco em 2025:

1º - Ravi - 652

2° - João Miguel - 610

3º - Miguel - 574

4º - Davi - 535

5º - Heitor - 527

6º - Arthur - 520

7º - Bernardo - 509

8º - Samuel - 501

9º - Theo - 487

10º - Gael - 467



Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena foi o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas. Já entre os meninos, o nome Ravi esteve mais presente nas certidões, com 21.982 registros.

Confira os 10 nomes mais registrados no país em 2025:

1º - Helena: 28.271

2º - Ravi: 21.982

3º - Miguel: 21.654

4º - Maite: 20.677

5º - Cecilia: 20.378

6º - Heitor: 17.751

7º - Arthur: 17.514

8º - Maria Cecília: 16.889

9º - Theo: 16.766

10º - Aurora: 16.506

