Pernambuco: Maria Cecília e Ravi foram os nomes mais registrados em 2025; confira lista
Foram 1.080 registros com o nome Maria Cecília e 651 registros do nome Ravi
Maria Cecília e Ravi foram os nomes feminino e masculino mais registrados em Pernambuco no ano de 2025.
Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), divulgados nesta segunda-feira (5).
Com base nos dados fornecidos pelos Cartórios de Registro Civil dos estados, o acumulado de registro de nascimento no estado é de 112.241 no último ano.
Foram 1.080 registros com o nome Maria Cecília, que se consolida pelo segundo ano consecutivo como o mais registrado em Pernambuco, e 651 registros do nome Ravi, que também foi o nome masculino mais registrado no Brasil este ano.
Recife foi a cidade que mais registrou, com 24.055 documentos emitidos. Já Petrolina, no Sertão, ficou em segundo lugar, com 6.828 registros, seguida por Caruaru, no Agreste, (5.738).
A lista das cidades com mais registros em 2025 segue com Jaboatão dos Guararapes (5.655), Paulista (2.924) e Olinda (2.834), na Região Metropolitana.
"Os resultados refletem não apenas tradições familiares, mas também a interação de nossas comunidades com as tendências culturais e sociais mais amplas. Em Pernambuco, nomes podem traduzir religiosidade e identidade afetiva, por exemplo", explica o presidente da Associação dos Registradores das Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen/PE), Marcos Torres.
Em 2024, o nome Maria Cecília também figurou em primeiro lugar em Pernambuco, com 1.013 registros ao longo do ano. Entre os nomes masculinos, João Miguel foi o mais registrado naquele ano, com 660 certidões.
Confira os 10 nomes mais registrados em Pernambuco em 2025:
1º - Maria Cecília - 1.080
2º - Maria Helena - 1.074
3º - Maria Alice - 846
4º - Ravi - 651
5º - Maria Ísis - 636
6º - João Miguel - 609
7º - Miguel - 572
8º - Helena - 567
9º - Davi - 535
10º - Heitor - 527
Confira a lista dos nomes femininos mais registrados em Pernambuco em 2025:
1º - Maria Cecília - 1.081
2º - Maria Helena - 1.074
3º - Maria Alice - 846
4º - Maria Isis - 637
5º - Helena - 567
6º - Aurora - 511
7º - Maria Clara - 487
8º - Maria Liz - 441
9º - Maria Júlia - 433
10º - Ana Liz - 363
Confira a lista dos nomes masculinos mais registrados em Pernambuco em 2025:
1º - Ravi - 652
2° - João Miguel - 610
3º - Miguel - 574
4º - Davi - 535
5º - Heitor - 527
6º - Arthur - 520
7º - Bernardo - 509
8º - Samuel - 501
9º - Theo - 487
10º - Gael - 467
Brasil
Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena foi o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas. Já entre os meninos, o nome Ravi esteve mais presente nas certidões, com 21.982 registros.
Confira os 10 nomes mais registrados no país em 2025:
1º - Helena: 28.271
2º - Ravi: 21.982
3º - Miguel: 21.654
4º - Maite: 20.677
5º - Cecilia: 20.378
6º - Heitor: 17.751
7º - Arthur: 17.514
8º - Maria Cecília: 16.889
9º - Theo: 16.766
10º - Aurora: 16.506