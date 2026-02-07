A- A+

Recife "Pernambuco Meu País" abre edição especial de Carnaval com homenagens ao Manguebeat e João Gomes Evento no Terminal Marítimo ainda terá shows ao longo do sábado (7) e domingo (8)

O festival Pernambuco Meu País deu início a um final de semana de festa no Terminal Marítimo do Porto do Recife, na área central da cidade, nesta sexta-feira (6). A abertura foi embalada por bandas icônicas do Movimento Manguebeat até o piseiro de João Gomes. Até o próximo domingo (8), dezenas de artistas renomados passarão pelo palco.

O ritmo de Alessandra Leão e Buhr abriu os trabalhos. A parceria montou um setlist com músicas autorais e outras mais populares do público, mas sempre sob um arranjo tipicamente do maracatu pernambucano e outras referências locais.



Colocando todo mundo para dançar, a banda Mestre Ambrósio recordou as raízes do movimento mangue no palco do festival. Especialistas em reunir diversos instrumentos regionais, como a rabeca e o triângulo, com guitarras e demais instrumentos elétricos, o conjunto cantou seus principais sucessos e emocionou o público que cirandou bastante.



Ressaltando a riqueza cultural da época, Helder Vasconcelos, um dos integrantes da banda, falou da importância de evidenciar as mais diversas tradições do Carnaval pernambucano.

"A gente carrega isso na nossa formação, mas também precisamos chamar a atenção que a força do Carnaval tradicional segue firme nas tradições populares; é importante que a gente traga e perceba a correspondência dessa força, porque o Carnaval é sempre um lugar de chamar a atenção para a cultura popular, é nisso que está a profundidade dessa festa", disse o artista.

Helder Vasconcelos durante apresentação da banda Mestre Ambrósio | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Outro grupo de muita representatividade na cena do Manguebeat é o Mundo Livre S/A, banda fundada no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, e está em atividade desde 1984. Em entrevista à imprensa após o show no Pernambuco Meu País, Fred Zero4, líder da banda, comentou sobre as homenagens ao movimento.

"Completamos 30 anos do nosso primeiro álbum em 2025, 'Samba Esquema Noise', fizemos um relançamento e vendemos mais de 8 mil cópias, algo que foi muito importante para a gente. Fomos recentemente homenageados na Bienal de São Paulo; vamos desfilar na Grande Rio, uma das grandes escolas de samba do Brasil, que tem como enredo 'A Nação do Mangue', então a gente tem o maior prazer de estar celebrando esse legado", comentou Fred Zero4.

Nome tradicional no Carnaval pernambucano, Nação Zumbi encara mais uma edição apostando nos maiores sucessos dos discos 'Da Lama ao caos' e Afrociberdelia. Jorge du Peixe, vocalista da banda, falou sobre a expectativa de se apresentar em mais um ano.



"Para a gente representa uma missão, e não é de hoje, é uma missão antiga. A gente vem fazendo isso há mais de 30 anos, lembrando os discos 'Da Lama ao caos' e Afrociberdelia', é nosso papel estar fazendo parte desta folia. Recife sem Carnaval não é Recife, Olinda do mesmo jeito, é um prazer enorme estar fazendo parte disso", disse o cantor.

Jorge Du Peixe, vocalista de Nação Zumbi | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Homenagens

O Carnaval de Pernambuco homenageia quatro artistas da terra em 2026: João Gomes, Chico Science (in memoriam), Mestro Duda e Nena Queiroga. Recepcionando a festa, a governadora Raquel Lyra fez entregas de placas e prestou homenagens aos artistas.

"Não tem um lugar no Brasil ou no mundo que você tenha tanto artista extraordinário por metro quadrado e a gente está com a alegria de poder homenagear pessoas como Maestro Duda, em vida, como Nena Queiroga e o meu querido João Gomes; ainda temos Chico Science, e eu quero muito agradecer a vocês porque sabemos que Pernambuco tem um hall de artistas fantásticos, mas poder homenagear vocês foi maravilhoso", disse a governadora.

Artistas homenageados pela governadora Raquel Lyra e no Carnaval de Pernambuco, Nena Queiroga, Maestro Duda e João Gomes receberam placas | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco



Sequência

No segundo dia, a programação começa mais cedo. A partir das 16h30, o Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda agitam o público presente no Terminal Marítimo. Em seguida, Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro sobem ao palco. Dando continuidade, a festa fica por conta do Frevo Mulheres, formado por Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Sena. Posteriomente, Priscilla Senna e Raphaela Santos fecham a noite.



Depois de dois dias repletos de apresentações locais, o domingo fecha o festival com shows de Alcione, Belo e Glória Groove. Ainda sobem ao palco, a partir das 17h30, o Bloco Samba A Turma do Sabaré, e Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops.

