Programação Carnaval 2025: palco "Pernambuco Meu País" estreia nesta sexta (21); veja programação O palco, localizado no jardim do museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, tem como objetivo valorizar a cultura popular

O Pernambuco Meu País faz sua estreia no Carnaval 2025, nesta sexta-feira (21), com uma programação voltada para a cultura popular, no palco montado no jardim do museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.



Essa é uma das grandes novidades do Carnaval de Pernambuco em 2025. O evento começa às 17h30 com cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda saindo da avenida Rio Branco.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Já os shows iniciam a partir das 20h com Almir Rouche. Na sequência, apresentam-se Lia de Itamaracá e Siba e a Fuloresta.



“O Pernambuco Meu País chega ao Carnaval com foco na cultura popular. A programação veio para somar, trazendo mais opções de diversão para os pernambucanos e os turistas que vêm passar a Folia de Momo no nosso Estado e, claro, ampliando a visibilidade dos nossos artistas, grupos e manifestações culturais”, explicou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.



“O fomento aos artistas, grupos e fazedores de cultura é um importante papel do poder público. Estamos cada vez mais empenhados na valorização da nossa cultura popular, ampliando espaços e garantindo incentivos para os artistas pernambucanos, grupos e fazedores de cultura”, completou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.



Veja a programação:



17h30 – Cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda

Saída: Em frente à Escola Técnica Estadual Porto Digital, na avenida Rio Branco, 193, Bairro

do Recife



Dispersão: Palco Pernambuco Meu País no Carnaval – Recife, no jardim do Cais do Sertão,

Bairro do Recife



Atrações: Bonecos Gigantes de Olinda, Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo, Orquestra

Maestro Carlos, Orquestra Henrique Dias



20h – Almir Rouche



21h – Lia de Itamaracá



22h – Siba e a Fuloresta

