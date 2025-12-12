Festival Pernambuco Meu País Verão altera trânsito no Bairro do Recife de sexta (12) a domingo (14)
Vias do bairro serão fechadas a partir das 15h nos três dias, sendo liberadas após fim da programação
A realização do Festival Pernambuco Meu País Verão altera o trânsito em vias do Bairro do Recife entre esta sexta-feira (12) e o próximo domingo (14). O evento acontece na área externa do Terminal Marítimo de Passageiros.
Promovido pelo governo do estado, o festival provocará a interdição de diversas vias no bairro. O trabalho será coordenado pelo Centro de Operações do Recife (COP) e envolverá também equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR).
Os bloqueios de vias começarão sempre às 15h dos três dias, com liberação após o encerramento da programação.
A Avenida Alfredo Lisboa será fechada do Marco Zero até o final da Avenida Militar, incluindo os acessos pelas vias perpendiculares, como Marquês de Olinda, Barbosa Lima Sobrinho, Vital de Oliveira, Travessa Tiradentes e Rua do Observatório.
Haverá bloqueios também na Rua Marquês de Olinda, logo na descida da Ponte Maurício de Nassau.
“Vale destacar que as três pontes atualmente liberadas para o trânsito no Bairro do Recife estarão funcionando normalmente”, explica o chefe do COP, Anderson Soares.
Como em qualquer evento deste tipo, o gestor recomenda que as pessoas priorizem o acesso por transporte público, táxi e aplicativos.
“A Praça Tiradentes será o ponto de embarque e desembarque para os veículos de app e táxi, que entrarão no bairro pela Ponte do Limoeiro e sairão pela Ponte Buarque de Macedo. Alertamos que carros estacionados irregularmente serão rebocados”, ressalta Anderson.
Equipes da Emlurb farão a limpeza das áreas públicas e fiscais da Secon ficarão responsáveis pela organização do comércio informal no entorno do evento, enquanto que a GCMR cuidará da proteção do patrimônio público.
Programação
O Festival Pernambuco Meu País Verão no Recife começa nesta sexta (12). A abertura, às 17h30, fica por conta da Orquestra de Frevo Zezé Corrêa. Na sequência, Erick Land (18h40), Natanzinho Lima (20h10), Henry Freitas (22h10) e a banda de forró Calcinha Preta (00h10). DJ 440 animará os intervalos.
Já o sábado (13) é dedicado ao samba, ao pagode e à axé music, começando às 18h com a Escola de Samba Preto Velho. Depois, se apresentam Taiguara Borges (19h10), Dilsinho (21h10), Claudia Leitte (23h10) e Bell Marques (1h10). A discotecagem ficará por conta de DJ Nadeja.
A passagem do Pernambuco Meu País Verão pelo Recife se encerra no domingo (14). A programação inicia às 16h30 com o Coco de Umbigada, seguido por Cordel do Fogo Encantado (17h40), Maneva (19h40) e Hungria (21h40). O encerramento ficará com a banda Capital Inicial, às 23h40. DJ Big comandará as pick-ups nos intervalos.