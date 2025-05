A- A+

Pernambuco Pernambuco: familiar de motorista desaparecido diz que ele está bem, mas ainda não voltou para casa O familiar não soube informar a razão do desaparecimento do condutor

Após o desaparecimento do motorista de aplicativo Valter Vaz Júnior, de 47 anos, no fim de semana, um familiar do condutor afirmou à reportagem da Folha de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (12), que ele está bem.

Valter desapareceu após levar dois passageiros em uma viagem de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, até a cidade de Palmares, na Mata Sul do estado, no último sábado (10).

“Ele manteve contato com a família e disse que está bem, que tinha viajado”, disse o familiar.

O familiar, no entanto, não soube informar a razão do desaparecimento de Valter e confirmou que o motorista ainda não voltou para casa.

A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com Valter, mas, até o momento, não obteve retorno.

O caso

Segundo a família, Valter levou dois passageiros até a cidade de Palmares em uma corrida feita por fora do aplicativo.

Enquanto retornava para Garanhuns, cidade onde mora, Valter avisou aos familiares que estava voltando.

Por volta das 15h30 do sábado, ele enviou uma mensagem informando que o pneu do carro havia furado, mas que a situação já tinha sido resolvida e ele estava perto de casa.

Em última atualização, familiares de Valter haviam informado que ele havia entrado em contato por telefone por volta das 14h30 da tarde deste domingo (11), também afirmando estar bem.

O desaparecimento foi comunicado à 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.



