A- A+

A Secretaria de Saúde do Estado (SES-PE) atualizou as normas para o uso de máscara nos serviços de saúde de Pernambuco. A partir desta terça-feira (1º), a utilização do objeto de proteção será exigida somente nos seguintes casos:

- Para pacientes com quadro de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave (Srag), de qualquer causa;



- Para pessoas que sejam casos confirmados de doenças respiratórias, com sintomas nos últimos 10 dias, mesmo as assintomáticas;



- Para todo o público das áreas de triagem, da internação ou do manejo clínico, com pacientes acometidos por doenças infecciosas, seja trabalhador ou circulante;



- Para trabalhadores, pacientes e demais pessoas que circulam em locais com atendimentos ofertados para aqueles com maior vulnerabilidade, como imunossuprimidos, idosos, transplantados, pacientes oncológicos, onco-hematológicos, gestantes, neonatos ou em serviços de diálise, emergência e cirúrgicos.

A nova norma substitui a nota técnica de 5 de abril de 2023, que exigia, de toda a população, o uso de máscara nos serviços de saúde no Estado. De acordo com a SES-PE, a mudança ocorre devido à queda dos registros de doenças respiratórias e à diminuição de contaminações e óbitos pela Covid-19.



Segundo a pasta, o uso de máscaras continua obrigatório nos setores das unidades e serviços de saúde dos locais onde a utilização é compulsória, por ordem legal, por diretrizes internas ou exigência relativa à biossegurança.

"A Secretaria reforça aos gestores dos serviços a importância da permanência rigorosa dos trabalhos de fortalecimento das orientações de pacientes, acompanhantes e trabalhadores da saúde sobre a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool 70%", afirmou a SES-PE.

A vigência da orientação será avaliada semanalmente pelos técnicos da SES-PE, podendo ser alterada a qualquer momento, de acordo com o cenário epidemiológico apresentado no Estado e com a dinâmica do processo de análise da situação da saúde pública.

Veja também

Conflitos Combates em acampamento palestino no Líbano deixam 11 mortos