Pernambuco: pela primeira vez, mulher é promovida ao posto de tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

Pela primeira vez uma mulher foi promovida ao posto de tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que tem mais de 137 anos de atuação na segurança pública do Estado. Se trata de Rafaela Reny de Araújo Veiga, que ocupa agora a segunda patente mais alta da corporação - acima vem apenas o cargo de coronel.

A promoção, concedida por merecimento, veio após 20 anos de serviços prestados por Rafaela à corporação. A ação foi publicada na última quinta-feira (6) em edição extra do Diario Oficial do Estado, mesmo dia em que se celebrou a Data Magna de Pernambuco.

Para Rafaela, a promoção simboliza um momento de vitória, e servirá como inspiração para outras mulheres que queiram contribuir com a segurança pública do Estado.

“É muito representativo quando nós, mulheres, alçamos postos mais elevados e somos inseridas nos espaços de poder e decisão, temos vez e voz, fortalecendo toda uma luta feminina. Essa promoção, então, vem chancelar as políticas institucionais defendidas pelas nossas governadora e vice-governadora, que têm um olhar especialmente voltado para as pernambucanas, sejam elas servidoras públicas ou não”, comemorou.

Rafaela Reny de Araújo Veiga é a primeira mulher a ser promovida ao posto de tenente-coronel do CBMPE. - Foto: Secretaria de Defesa Social de Pernambuco/Divulgação

Assim como a nova tenente-coronel, mais de 200 agentes da corporação, bem como oficiais da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foram contemplados com o ato de reconhecimento profissional pelo Governo do Estado.

"A primeira mulher a alçar a posição de tenente-coronel do Quadro de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco reflete a política de engajamento e modernização das operativas promovidas pelas governadoras, que compreenderam a importância da maior participação feminina na gestão da Segurança Pública do Estado. No mandato delas, somos cada vez mais representantes femininas, trazendo nossa experiência, determinação, força e resiliência para a função a nós confiada", ressaltou a secretária de Defesa Social, em exercício, Dominique de Castro Oliveira.

