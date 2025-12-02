A- A+

NOMEAÇÕES Pernambuco nomeia 100 novos profissionais para área da educação Lista contempla 75 assistentes administrativos educacionais e 20 analistas em gestão educacional

O governo de Pernambuco nomeou 100 novos profissionais para a área da educação. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado (29/11), e tem como objetivo fortalecer a rede estadual de ensino.

A lista contempla 75 assistentes administrativos educacionais e 20 analistas em gestão educacional — sendo 15 da área de Pedagogia, três de Direito, um de Serviço Social e um da especialidade geral — além de cinco profissionais de Música.

Com as novas nomeações, segundo a gestão estadual, 2.278 profissionais foram convocados para reforçar a educação pernambucana em 2025 e 12.804 desde 2023.

“A nomeação de mais 100 profissionais garante mais estrutura, mais suporte e uma gestão cada vez mais eficiente nas nossas escolas. Estamos investindo nas pessoas que cuidam diariamente dos nossos estudantes e professores, porque acreditamos que uma rede forte se faz com equipes completas, qualificadas e preparadas para transformar a vida dos pernambucanos”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Investimento e mais ações

A ampliação e qualificação do quadro de profissionais da rede estadual de ensino integra o Juntos pela Educação. O programa prevê um investimento de R$ 5,5 bilhões na educação pública do estado.

Dentre os 12.804 servidores chamados de 2023 para cá, estão: professores da Educação Básica (9.082), analistas (1.774), assistentes (1.719), profissionais de Música (115) e Educação Especial (209).



Veja também