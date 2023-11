Pernambuco nomeia 138 médicos de 11 especialidades para o sistema público de saúde

A- A+

Nesta quarta-feira (29), o Governo de Pernambuco nomeou 138 novos médicos de 11 especialidades para atender o sistema público de saúde do Estado.

Os profissionais se dividem em: anestesiologia, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, oncologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, radiologia, tocoginecologia, traumatologia e clínica geral.





Os nomeados foram aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde realizado em 2 de abril de 2019. Ainda não foram divulgadas informações sobre quando os profissionais devem começar a atuar.

"A rede de saúde estadual recebe mais 138 médicos, novidade fundamental para atendermos melhor a saúde da nossa população. Essas nomeações se somam a outras que ocorreram desde janeiro, sendo mais de 4.600 novos servidores nomeados espalhados por todas as áreas de serviços prestados à população", comentou a governadora em exercício, Priscila Krause.

O ato da governadora Raquel Lyra foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), com o nome dos profissionais, além das respectivas Gerências Regionais de Saúde (Geres) onde cada um vai atuar.

Na distribuição dos profissionais, a I Geres, por englobar a Região Metropolitana - com o maior grupo populacional do Estado -, recebeu o maior quantitativo de concursados, de acordo com a distribuição informada no edital do concurso. Também vão ter quadros de saúde fortalecidos as II, IV, V, VII, XI e XII Geres.





