Pernambuco notifica mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol; total chega a 48

Pernambuco notificou mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.



Os dados atualizados foram divulgados neste domingo (12), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). De acordo com a pasta, os novos notificados são das cidades de de Jaboatão dos Guararapes, Serra Talhada, Mirandiba e Salgueiro.

A SES-PE também informou que a morte investigada em Olinda não apontou intoxicação por metanol e foi descartada após resultado laboratorial emitido pelo Instituto de Criminalística (IC).



Com isso, Pernambuco contabiliza 48 notificações (incluindo três pacientes de outros estados - 2 de São Paulo e 1 de Alagoas), e 18 casos descartados.

Dos 45 notificados residentes no estado, sete pacientes permanecem sendo acompanhados em serviços de saúde.



Outros 25 já receberam alta hospitalar e 10 foram descartados (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Serrita, Recife, João Alfredo, Olinda e Jupi).

Outro caso foi descartado no município de Mirandiba, mas o paciente segue internado por outras causas.



Seis óbitos foram notificados e estavam sendo investigados (Lajedo – 2, Surubim – 1, Olinda – 1, João Alfredo – 1, Paudalho – 1), mas os três últimos já foram descartados.

Outros seis pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, sendo um deles descartado por intoxicação por metanol.



Resumo:

7 pacientes internados (3 descartados)

25 receberam alta (10 descartados)

1 internado por outras causas (caso descartado)

6 óbitos (3 descartados)

6 evadiram-se (1 descartado).

