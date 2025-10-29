Pernambuco notifica mais um caso suspeito de intoxicação por metanol; total chega a 92

A- A+

Pernambuco notificou mais um caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.



Os dados atualizados foram divulgados nessa terça-feira (28), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Agora, a SES-PE contabiliza 92 notificações, sendo 88 em pacientes de Pernambuco, dois de São Paulo, um da Paraíba e um de Alagoas.

De acordo com a pasta, o novo caso notificado nessa terça (28) é da cidade de Trindade, no Sertão do estado.



O paciente, cujo sexo e idade não foram divulgados, segue internado em uma unidade de saúde e em investigação.



Resumo dos casos em Pernambuco

Total de notificações: 88

Total de casos descartados: 62

Total de casos confirmados: 5



Situação dos pacientes

8 internados (5 descartados)

51 altas (2 confirmados e 38 descartados)

14 óbitos (3 confirmados e 7 descartados)

15 evadiram-se (12 descartados)







