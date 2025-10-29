Qua, 29 de Outubro

investigação

Pernambuco notifica mais um caso suspeito de intoxicação por metanol; total chega a 92

Dados atualizados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

SES-PE contabiliza 92 notificaçõesSES-PE contabiliza 92 notificações - Foto: Freepik/Reprodução

Pernambuco notificou mais um caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Os dados atualizados foram divulgados nessa terça-feira (28), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Agora, a SES-PE contabiliza 92 notificações, sendo 88 em pacientes de Pernambuco, dois de São Paulo, um da Paraíba e um de Alagoas.

De acordo com a pasta, o novo caso notificado nessa terça (28) é da cidade de Trindade, no Sertão do estado. 

O paciente, cujo sexo e idade não foram divulgados, segue internado em uma unidade de saúde e em investigação.

Resumo dos casos em Pernambuco
Total de notificações: 88
Total de casos descartados: 62
Total de casos confirmados: 5

Situação dos pacientes
8 internados (5 descartados)
51 altas (2 confirmados e 38 descartados)
14 óbitos (3 confirmados e 7 descartados)
15 evadiram-se (12 descartados)



 

