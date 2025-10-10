A- A+

METANOL Pernambuco notifica sete novas suspeitas de intoxicação por metanol O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) foi atualizado no fim da tarde desta sexta-feira (10)

Pernambuco notificou, nesta sexta-feira (10), sete novas suspeitas de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas alteradas.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) identificou os casos suspeitos como de pessoas residentes no Recife – 1, Bodocó – 2, Pedra – 1, Lagoa do Ouro – 1, Tacaratu – 1 (sendo quatro altas, um internamento, uma evasão hospitalar, respectivamente). O sétimo caso é um óbito do sexo masculino, residente de Olinda.

Com isso, o estado totaliza 44 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo três pacientes residentes de outros estados (São Paulo – 2 e Alagoas – 1).

A SES-PE informa ainda que Pernambuco recebeu do Ministério da Saúde uma remessa de 68 ampolas de forma emergencial do antídoto Fomepizol para tratamento de intoxicações por metanol.

Casos em Pernambuco

Do quantitativo de residentes no estado (41 casos), cinco pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 24 já receberam alta hospitalar, desses, 10 foram descartados (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Serrita, Recife, João Alfredo, Olinda, Serrita e Jupi).

Outro caso foi descartado no município de Mirandiba; o paciente segue internado por outras causas. Seis óbitos foram registrados (Lajedo – 2, Surubim – 1, Olinda – 1, João Alfredo – 1, Paudalho – 1, sendo os dois últimos descartados) e, por fim, cinco pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, sendo um destes descartado.

Metanol em Pernambuco, dados até o momento:

5 pacientes internados (3 descartados)

24 receberam alta (10 descartados)

1 internado por outras causas (caso descartado)

6 óbitos (2 descartados)

5 evadiram-se (1 descartado)

