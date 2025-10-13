A- A+

Metanol Pernambuco notifica dez novos casos suspeitos de intoxicação por metanol Último balanço da SES-PE também descartou outros oito casos, sendo um deles de outro estado (São Paulo)

Após confirmar três casos de intoxicação por metanol em Pernambuco nesta segunda-feira (13), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que dez novos casos foram notificados.

Desses novos casos suspeitos, nove são no estado e um é na Paraíba. Entre as situações investigadas, três são óbitos (Pombos, Cumaru e Caruaru); dois receberam alta (Recife); e cinco permanecem internados (Carpina, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Salgueiro e Paraíba).

A SES-PE destacou, no último boletim divulgado nesta segunda, que outros oito casos foram descartados, sendo um deles de outro estado (São Paulo).

Pernambuco totaliza 58 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo quatro pacientes residentes de outros estados (dois de São Paulo, um de Alagoas e um da Paraíba).

Do quantitativo de residentes no estado (54 casos), nove pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 30 já receberam alta hospitalar, desses, 15 foram descartados.

Boletim da SES-PE (atualizado às 17h do dia 13/10)

9 pacientes internados (4 descartados)

30 receberam alta (15 descartados)

9 óbitos (3 descartados)

6 evadiram-se (3 descartados)

Total de casos de pernambucanos : 54

Total de descartes: 25 pacientes

Total de casos confirmados: 3



Suspeito preso

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda, a Polícia Civil de Pernambuco detalhou a prisão de um homem de 40 anos que aconteceu no último sábado (11), em São Bento do Una. Ele é suspeito de ter importado as bebidas adulteradas com metanol para Pernambuco.



“A gente continua com as investigações. Ele [o suspeito] foi preso, tendo em vista os elementos que foram suficientes e bastantes para decretação da prisão preventiva. Ele tem um registro criminal por receptação e, segundo a polícia de São Bento do Una e região, é costumaz na prática de receptação e roubo de carga”, comentou o delegado seccional de Garanhuns, Everton Bastos.

