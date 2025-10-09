A- A+

Metanol Pernambuco notifica seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol; dois são no Recife A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualizou o boletim de casos suspeitos na tarde desta quinta-feira (9)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que foram notificados mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco, em novo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (9).



De acordo com a SES-PE, cinco são residentes do estado, sendo dois do Recife; um de Caruaru, um de Cachoeirinha e um de Surubim, no Agreste.

Os casos representam três altas, uma evasão hospitalar e um óbito, respectivamente. O sexto caso é de residente de São Paulo e segue internado.



Com a atualização, Pernambuco totaliza 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo três pacientes residentes de outros estados: dois de São Paulo e um de Alagoas.

Casos em Pernambuco

Dos 34 casos de residentes no estado (34 casos), seis pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde.

Um total de 18 receberam alta hospitalar, sendo descartados nove casos nas cidades do Recife, Olinda e Jaboatão, na Região Metropolitana; Carpina, na Zona da Mata Norte; João Alfredo, Gravatá e Caruaru, no Agreste; e Serrita e Jupi, no Sertão.

Outro caso foi descartado no município de Mirandiba, também município sertanejo, em que o paciente segue internado por outras causas.

A SES-PE registra cinco óbitos no estado. São dois em Lajedo, um em Surubim e um em João Alfredo, no Agreste; e um Paudalho, na Mata Norte.

Os dois últimos foram descartados e, por fim, quatro pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, sendo um destes descartado.

