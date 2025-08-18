A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Pernambuco tem 2.299 novos policiais militares atuando nas ruas a partir desta segunda-feira (18) Ruas do Recife e da Região Metropolitana recebem os novos agentes. Cerimônia de lançamento ocorreu no Quartel do Derby

"Nosso sonho é servir à comunidade, proteger a sociedade e trabalhar pela segurança de todos", contou a soldado Thaisa Milena da Cruz Guimarães, de 28 anos, natural de Sergipe, uma das novas integrantes da Polícia Militar de Pernambuco.

Ela compõe o grupo de 2.299 novos policiais militares que ganham as ruas do Recife e da Região Metropolitana a partir desta segunda-feira (18).

A cerimônia de lançamento dos novos soldados às ruas foi realizada no Quartel do Derby, na área central da Capital pernambucana.

Após a cerimônia, foram lançados 441 soldados no Recife. A ação marca o início da prática operacional supervisionada, etapa em que os novos soldados aplicam, na prática, os conhecimentos adquiridos no curso de formação. Os 1.858 militares restantes atuarão nas demais cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os policiais recém-formados atuarão na RMR pelos próximos dois meses e serão acompanhados pela Diretoria de Planejamento Operacional (DPO) da corporação.

“Tenho muita confiança de que esses homens e mulheres, que hoje iniciam a sua jornada, farão toda a diferença não apenas na confirmação da redução da criminalidade, mas também na melhoria da sensação de segurança em cada lugar de Pernambuco”, enfatizou a governadora Raquel Lyra, que comandou a solenidade.

Os agentes participaram da cerimônia de formatura na última terça-feira (12), na Arena de Pernambuco.

Os novos soldados da PM concluíram o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP/PM 2024), que contou com 1.080 horas de aulas teóricas e práticas. Agora, iniciam a atuação supervisionada.

De acordo com a polícia, o efetivo atuará no policiamento ostensivo geral. Em primeiro momento, a pé, em duplas, e, posteriormente, em viaturas de quatro rodas, em todos os turnos.

"Dessa forma, ao final do estágio, [o policial] estará preparado para desempenhar qualquer tipo de policiamento", explicou o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres.

Na cerimônia, o secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho, reforçou que, até o próximo ano, serão sete mil profissionais de segurança nas ruas.

"Até agosto do próximo ano, nós teremos milhares de novos profissionais reforçando a segurança pública, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais científicos", destacou.

Soldado Thaisa Milena da Cruz Guimarães | Foto: Hesíodo Góes/Secom

Governadora Raquel Lyra comandou a cerimônia | Foto: Hesíodo Góes/Secom

Governadora Raquel Lyra comandou a cerimônia | Foto: Hesíodo Góes/Secom

Veja também