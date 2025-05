A- A+

Educação Pernambuco: número de escolas da rede estadual totalmente climatizadas dobra em dois anos A iniciativa já contribuiu com a climatização de pelo 500 unidades de ensino e pretende instalar os aparelhos de ar-condicionado nas escolas restantes até 2026

Com o calor de Pernambuco, os aparelhos de ar-condicionado vêm se tornando cada vez mais necessários.

Nas unidades da rede estadual de ensino, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) está fornecendo a instalação de equipamentos de refrigeração nas escolas de todo o estado. O número de colégios totalmente climatizados dobrou desde 2023.

Segundo a SEE, mais de cinco mil equipamentos foram instalados em todo o estado.

A secretaria também informou que metade das escolas foram equipadas com os ares-condicionados durante a atual gestão. Atualmente, 500 unidades de ensino já estão totalmente climatizadas.

Essa ação tem o intuito de garantir um ambiente mais agradável e propício para a aprendizagem dos alunos.

O objetivo do Governo de Pernambuco é climatizar as 596 unidades restantes até 2026 para impactar a rotina dos alunos positivamente.

Roberto Filho, secretário executivo de Obras da SEE, destacou que “essa é uma iniciativa essencial para a melhoria da qualidade da educação. A eficiência na gestão dos recursos e o planejamento logístico adequado serão fatores determinantes para o sucesso do projeto”.

“Nosso compromisso é atender à meta estabelecida no Plano de Governo, garantindo um ambiente escolar mais confortável e adequado, que contribua diretamente para o bem-estar e o desempenho dos nossos estudantes”, completou Roberto.

Neste semestre, há a previsão de um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões para a aquisição de mais de 15 mil aparelhos de ar-condicionado. São 150 unidades de ensino que já contam com a infraestrutura adequada para a instalação imediata dos equipamentos.

Além disso, 300 colégios necessitam de subestações elétricas, um processo que já está em andamento em parceria com a Secretaria de Administração (SAD) e contará com um investimento estimado em aproximadamente R$ 50 milhões.

Já 120 escolas precisam de melhorias na rede elétrica com o custo aproximado de R$ 1 milhão, para garantir a capacidade de suporte à carga dos novos aparelhos. O valor total do investimento previsto para a execução do projeto é de cerca de R$ 120 milhões.



Veja também