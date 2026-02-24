A- A+

Educação Pernambuco oferece 5 mil novas vagas para cursos gratuitos de Libras; veja como se inscrever Inscrições para novos alunos na modalidade presencial poderão ser realizadas entre esta quinta (26) e sexta-feira (27)

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) vai abrir as inscrições para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) descentralizado a partir desta quinta-feira (26).

Ao todo, neste semestre, serão ofertadas mais de cinco mil vagas para novos alunos na modalidade presencial.

Até a sexta-feira (27), os interessados devem se inscrever nas sedes das Gerências Regionais de Educação (GREs), nas escolas estaduais que ofertam o curso ou nos links disponibilizados em alguns polos, de acordo com as orientações de cada GRE.



Todas as informações sobre as inscrições nos cursos de Libras estão disponíveis no link.

As aulas terão início no dia 2 de março e serão compostas por quatro módulos. Em cada um deles, o estudante participará de uma aula por semana, durante cinco meses.



“Pela primeira vez, oferecemos mais de 5 mil vagas para os cursos de libras. Atualmente temos uma mão de obra significativa e expressiva no estado que dá subsídio para que esses cursos aconteçam. Graças à ampliação no quadro de profissionais, temos instrutores que fazem o curso acontecer nas 16 gerências regionais, ao mesmo tempo, da mesma forma, cumprindo a mesma carga horária e com plano de aula organizado”, reforça Sunnye Rose, gerente de Educação Inclusiva da SEE.

Além das vagas para os alunos do nível I, também são ofertadas vagas para continuidade nos níveis II, III e IV e para o curso de tradutor/intérprete de Libras.

Para efetuar a inscrição, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar, no ato da inscrição, RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.

Estudantes que pretendem se matricular em módulos intermediários ou avançados ainda devem levar o certificado do último nível cursado.

Confira os locais com inscrições exclusivamente on-line:

GRE Sertão do Moxotó/Ipanema

Inscrições

GRE Recife Norte (Centro de Apoio ao Surdo)

Inscrições

