Educação Pernambuco oferece mais de 5,9 mil vagas em cursos de idiomas gratuitos Há cursos em todas as regiões do Estado

Nesta terça-feira (6), a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) abre as matrículas para os cursos gratuitos de idiomas ofertados pelos Núcleos de Estudos de Línguas (NEL). São 3.800 vagas para o nível básico iniciante e 2.170 vagas para cursos em andamento - confira mais abaixo onde há vagas.



As vagas são distribuídas entre inglês, espanhol, francês e alemão e serão preenchidas, segundo a SEE, por ordem de prioridade.

Para estudantes de escolas públicas estaduais, as matrículas acontecem estas terça (6) e quarta-feira (7). a quinta (8) é dedicada aos alunos das escolas públicas municipais e federais. Já para o público em geral, as matrículas são sexta (9) e o próximo dia 15.

Caso sobrem vagas, estão disponíveis no dia 16 nas unidades de ensino que ofertam os cursos.

As aulas são presenciais e devem começar próximos dias 19 e 20. Os cursos têm carga de 280 horas, distribuídas em quatro semestres (70 horas cada), no período de dois anos. As aulas acontecem duas vezes por semana, em dias não consecutivos.



Para fazer a matrícula, é necessário ter idade mínima de 13 anos, apresentar duas fotos 3x4 e os seguintes documentos: RG e CPF (caso o candidato seja menor de idade, acrescentar documentação do responsável); declaração da escola/instituição em que estuda (se for estudante); e comprovante de residência.



A SEE informa que, para mais qualquer informação, a pessoa deve entrar em contato através do telefones (81) 3183-9021 ou 3183-9033.

