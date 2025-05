Pernambuco: Oficina de Formação Teatral será oferecida em Limoeiro; saiba como se inscrever

A- A+

A Companhia de Eventos Lionarte está com as inscrições abertas até este sábado (17) para a Oficina de Formação Teatral para atores e técnicos em Limoeiro, cidade do Agreste de Pernambuco.

Para participar, os interessados podem se inscrever presencialmente no Espaço Cultural Lionarte, em Limoeiro ou através de um formulário e a cópia do RG e CPF. Menores de idade devem estar acompanhados por algum responsável.

A oficina tem vagas limitadas e conta com atividades voltadas para artistas profissionais, amadores e pessoas que se interessam pelas artes cênicas, com idade mínima de 14 anos.

Em 2025, a edição chamada de “Vamos brincar de fazer Teatro” terá Oficinas de Interpretação para Teatro, História do Teatro, Interpretação para Cinema e a Banca Examinadora do SATED-PE, divididas em módulos ministrados por artistas e profissionais capacitados para a função.

“A oficina é, sem dúvidas, uma das principais ações da Companhia de Eventos Lionarte, ao longo de suas quase quatro décadas de atuação e existência. Foi a partir dela que, em 1987, teve início a nossa história, que o movimento teatral recente de Limoeiro e das cidades circunvizinhas começou a ganhar força. Creio que ela é uma das mais antigas oficinas de formação teatral, se não for a mais antiga em exercício dentro de Pernambuco”, afirmou Radhameis Môura, coordenador geral do projeto.

O projeto é oferecido de forma gratuita e conta com o apoio do Projeto Nacional Aldir Blanc (PNAB Pernambuco), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, além da parceria com a Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

As aulas acontecerão no Espaço Cultural Lionarte e terão início no dia 22 de maio.

Serviço

“Oficinas Vamos Brincar de Fazer Teatro”

Período de Inscrição: 05 a 17 de maio de 2025

Presencial: Espaço Cultural Lionarte, das 19h às 21h (localizado no Ponto Certo, nº 618)

Online: Formulário

Início das Oficinas: 22 de maio de 2025

Veja também