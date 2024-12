A- A+

TRÂNSITO Pernambuco: Operação Rodovida reforça fiscalização nas estradas a partir desta quinta-feira (19) Ação tem como objetivo a redução do número de acidentes no trânsito do Estado; operação seguirá até o dia 9 de março

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira (19), a Operação Rodovida 2024/2025, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e vítimas graves no trânsito em Pernambuco.

A operação seguirá até o dia 9 de março, acompanhando o aumento do fluxo de veículos e passageiros nas rodovias federais devido às férias escolares e às festividades de Natal, Réveillon e Carnaval.

O lançamento da operação no Grande Recife será realizado às 8h, no posto da PRF de Igarassu, com um comando educativo e de fiscalização.

A abertura contará com a presença do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Operação Lei Seca (OLS) e Departamento de Trânsito de Igarassu (Depatran).

Operação Rodovida

A Operação Rodovida é uma iniciativa conjunta entre órgãos públicos e a sociedade civil, visando somar esforços para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

Criada em 2011 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF, a operação foi transformada em programa nacional em 2021, integrando o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e sendo aplicada por todo o Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

As principais infrações associadas a acidentes graves incluem excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete e uso do celular na direção.

Para coibir essas condutas, a PRF e as instituições parceiras intensificarão a presença nos locais e horários com maior concentração de acidentes, priorizando ações de fiscalização e educação para conscientizar condutores, passageiros e pedestres.

Dados em Pernambuco

De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 2.684 acidentes nas rodovias federais de Pernambuco, resultando em 2.989 feridos e 226 mortes. No mesmo período do ano anterior, foram atendidos 2.419 acidentes, com 2.787 feridos, e 209 mortes.

As cinco principais causas de acidentes neste ano incluem ausência de reação do condutor (343), reação tardia ou ineficiente do condutor (329), acessar a via sem observar a presença de outros veículos (298), não manter distância segura do veículo da frente (227) e mudança de faixa sem os devidos cuidados (211).

Em relação ao número de mortes, destacam-se transitar na contramão (35), reação tardia ou ineficiente do condutor (31), ausência de reação do condutor (26), pedestre na pista (21) e acessar via sem observar a presença de outros veículos (20).

