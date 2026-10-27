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SAÚDE Crianças e adolescentes neurodivergentes enfrentam barreiras no acesso à saúde bucal Famílias relatam dificuldade de encontrar profissionais capacitados e alternativas de tratamento que respeitem necessidades específicas

“Estava baixando a gengiva, baixando, baixando... Eu pensava que era para poder fazer uma limpeza, para fazer medicação, foi baixando, baixando, até que pegou o alicate para extrair”.

A lembrança de Ivonete Gomes da Silva é marcada pela surpresa e pelo desespero de ver a filha, Ana Vitória, de 17 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) com nível três de suporte, passar por um procedimento que, segundo a mãe, não havia sido previamente informado à família.

O relato expõe parte dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência e neurodivergência para conseguir atendimento odontológico adequado, desde a dificuldade de encontrar profissionais capacitados até a falta de alternativas de tratamento que respeitem as necessidades específicas.

Em Pernambuco, dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam 788.582 moradores com algum tipo de deficiência com 2 anos ou mais, número que representa 8,93% da população do estado.

O percentual está acima do observado em todo o Brasil, que é de 7,26%, e coloca Pernambuco como o quarto estado com maior proporção de pessoas com deficiência no país, atrás de Alagoas (9,60%), Piauí (9,36%) e Ceará (8,94%).

Apesar do contingente, os registros da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) mostram um volume pequeno de atendimentos odontológicos na rede pública estadual nos últimos três anos.

Mães apontam os desafios enfrentados para conseguir atendimento odontológico adequado para seus filhos com neurodivergência | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foram 3.557 consultas para pessoas com deficiência em 2024, e 3.225 em 2025. Entre os pacientes atendidos em 2024, crianças e adolescentes corresponderam a 2.113 consultas, e, em 2025, a 1.850.

De janeiro a julho de 2026, a SES-PE contabilizou 1.111 consultas odontológicas para pessoas com deficiência, das quais 767 foram destinadas a crianças e adolescentes.

A quantidade de pessoas com deficiência no estado e o número de atendimentos registrados reforçam a importância do debate sobre a capacidade da rede pública de responder às necessidades dessa população.

Dificuldades

No atendimento odontológico de Ana Vitória, moradora do bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, a mãe afirma que a extração aconteceu sem sedação e que a filha, não verbal, permaneceu acordada enquanto a equipe realizava o procedimento.

“Ana estava acordada o tempo todo, e eu tentando controlar, acalmar. Isso foi o que me deixou mais chocada, me deixou apavorada quando vi”, afirma a mãe.

A experiência ficou marcada na memória de Ivonete, que precisou ajudar a conter e acalmar a filha.

Ana Vitória e a mãe, Ivonete Gomes | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Botaram uma camisa de contenção, mas eu chamo camisa de força. Fecharam ela todinha, levaram direto para a cadeira e botaram aquelas amarrações. Meu esposo segurou de um lado, eu segurei do outro. Isso foi o que me deixou mais chocada, foi uma coisa que me deixou apavorada quando eu vi. (...) E para ela também foi muito apavorante”, lembra.

A trajetória de Ana Vitória na busca por atendimento odontológico começou por volta dos 12 anos, quando os dentes permanentes começaram a nascer por trás dos dentes de leite. A partir daí, a família passou a enfrentar dificuldades para realizar procedimentos de rotina, como limpeza e restauração.

“Quando a gente ia para o dentista, ela já sabia, colaborava um pouquinho, mas depois, quando tinha que ficar de boca aberta, tinha dificuldade por causa da salivação, ela ficava meio apavorada”, relata a mãe.

As dificuldades também se estendiam aos cuidados em casa. Ana Vitória tinha episódios frequentes de aftas, que provocavam dor durante a higienização, tornando a limpeza bucal um momento difícil para ela e para os familiares.

“Quando começava a escovar, ela se esperneava muito, dava muito grito, porque tinha dificuldade, porque batia na afta. Isso foi dificultando até surgir um monte de dente para fazer tratamento. Essa foi a parte que mais pesou”, destaca Ivonete.

Casada com Enoque Ângelo de Melo e mãe também de Salomão Luís da Silva de Melo, de 21 anos, Ivonete, que se dedica exclusivamente aos cuidados da família, conta que, com o apoio do marido, aprendeu maneiras de realizar a higiene bucal da filha com mais segurança, enquanto procurava atendimento especializado para tratar os dentes comprometidos.

“Eu tinha medo porque ela mordia a escova, poderia machucar os dentes, aí eu fui aprendendo, aprendi a botar um suporte para poder escovar. O pai segurava as mãos para a gente fazer de forma mais eficaz”, detalha.

Busca por alternativas

Diante do quadro odontológico, a família passou a ouvir de profissionais do serviço público e privado que a extração seria a alternativa indicada para alguns dentes de Ana que estavam mais comprometidos.

“A primeira alternativa que dão logo é extração. Por quê?”, questiona Ivonete. Foi quando, inconformada, ela decidiu procurar outros locais antes de aceitar que a retirada fosse a única opção.

A mãe relata que encontrou dificuldades para conseguir alternativas que permitissem tentar preservar os dentes. Para Ivonete, era importante que a família tivesse acesso a informações claras sobre os procedimentos e pudesse participar das decisões.

“O apelo que faço aos profissionais da área é que busquem alternativas para expandir o atendimento de qualidade, forcem a barra com o serviço público para implantar serviços com sedação e qualificação, e divulguem isso. A sociedade e os políticos precisam acordar para essa realidade agora”, ressalta.

Persistência

Depois de muita procura, Ana Vitória passou a ser atendida na Start Odontologia, consultório particular no Recife que oferece atendimento especializado para o público neurodivergente. Foi lá onde a adolescente realizou tratamentos de canal e permanece sendo acompanhada, sem precisar extrair nenhum dente.

Na clínica, Ivonete afirma ter recebido explicações detalhadas sobre a sedação e as etapas do tratamento. A possibilidade de acompanhar o primeiro procedimento ajudou a reduzir o medo que sentia após as experiências anteriores. “O primeiro procedimento foi a sedação, muito bem detalhado, explicado como seria. Eu tinha muito medo dessa parte”, afirma.

Ana Vitória recebe os cuidados da mãe, do pai e do irmão | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além dos procedimentos odontológicos, a mãe relata melhora nas aftas da filha, o que facilitou os cuidados diários. A família também passou a conversar mais com Ana Vitória sobre escovação e a explicar o que seria feito, mesmo sabendo que ela nem sempre compreende integralmente as orientações.

“Olha, Ana Vitória, vai ser assim, a gente tem que fazer isso”, conta Ivonete, ao descrever a maneira como passou a orientar a filha em casa.

Ela ainda destaca que a rede de apoio composta pelo marido, pelo filho e demais familiares é fundamental para os cuidados e custeios do tratamento da filha.

“Eu agradeço! Aninha é privilegiada por ter o suporte da família, mas fico pensando nas mães e famílias que não têm condições e não encontram alternativas”, ressalta.

Jornada de uma mãe solo

O acesso à saúde bucal de crianças neurodivergentes envolve muito mais do que o procedimento realizado na cadeira odontológica. Para uma mãe solo, as responsabilidades diárias, as despesas e o deslocamento até o serviço especializado tornam a jornada ainda mais desafiadora e exaustiva.

Essa é a realidade de Glaucivânia Clécia de Freitas Barbosa Andrade, de 32 anos, moradora do município de Casinhas, no Agreste de Pernambuco. Graduada em Pedagogia, ela precisou parar de trabalhar para se dedicar aos dois filhos.

Maria Clara Barbosa Andrade, de 4 anos, é a caçula e está em processo de conclusão diagnóstica por características do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O primogênito é João Felype Barbosa Andrade, de 6, que já possui diagnóstico de TDAH e de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível três de suporte.

Glaucivânia e os filhos, Maria Clara, de 4 nos, e João Felype, de 6 anos | Foto: Cortesia

Glaucivânia e as crianças fazem o trajeto semanal de mais de 100 quilômetros em busca de serviço odontológico no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, área central do Recife, onde os filhos são atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o deslocamento, a família utiliza transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), disponibilizado pela prefeitura de Casinhas.

“Geralmente, a gente sai da cidade umas 2h, 2h30, e chega no Recife umas 5h. As consultas de Maria Clara acontecem toda semana, mas acabei perdendo a última porque o carro que ia levar quebrou, e vou ter que remarcar”, relata a mãe, ao descrever a jornada para conseguir chegar ao Imip.

Sobrecarga

O deslocamento é uma das dificuldades relatadas pela mãe, já que as particularidades de cada criança exigem atenção individualizada, tanto no atendimento odontológico quanto nos cuidados em casa.

Glaucivânia conta que se especializou em psicopedagogia institucional e clínica, em educação especial inclusiva e em neuropedagogia com ênfase em educação inclusiva, e chegou a atuar como professora, mas a demanda com as crianças fez com que ela interrompesse a carreira profissional.

Glaucivânia é mãe solo e enfrenta desafios para cuidar da saúde bucal dos filhos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Embora João Felype receba um benefício equivalente a um salário mínimo devido ao seu diagnóstico, a mãe explica que o valor não é suficiente para cobrir todas as despesas.

“Meus pais me ajudam, porque o pai das crianças só dá R$ 200 de pensão. O benefício não é suficiente porque as despesas são grandes com terapia e alimentação”, relata.

Segundo Glaucivânia, antes de começar o acompanhamento odontológico no Imip, a pequena Maria Clara rejeitava o tratamento, pois apresentava medo e não permitia que os profissionais mexessem em seus dentes.

“Quando chegou no Imip, ela viu a forma lúdica, viu como foi tratada, como foi bem divertido, isso fez com que ela se sentisse à vontade”, afirma a mãe, destacando que, no caso da filha, os procedimentos são realizados sem a necessidade de sedação.

Maria Clara rejeitava tratamento pois, segundo a mãe, apresentava medo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em casa, a escovação também exige paciência. A mãe detalha que Maria Clara costuma colocar muito creme dental na boca e nem sempre permite que os dentes sejam escovados adequadamente. Apesar disso, persiste na higienização. “Eu procuro sempre estar escovando”, conta.

Diferentemente da irmã mais nova, João Felype tem dificuldade em permanecer na cadeira do dentista e reage com choro e movimentos intensos. “Ele chora muito, não gosta. Fica se jogando no chão, grita, se esperneia”, relata a mãe.

A sedação passou a fazer parte do tratamento para possibilitar a realização dos procedimentos. Glaucivânia reconhece que, inicialmente, teve receio, mas com o acompanhamento, passou a se sentir mais segura. Ainda assim, reforça a importância de estar presente e de participar do processo junto aos profissionais.

“Eu tinha medo da sedação, só que entreguei a Deus e disse: ‘Seja feita a tua vontade’. Na primeira vez, fiquei um pouco aflita, mas depois fui me acostumando, agora está sendo normal. O que ele [filho] mais precisa é de mim por perto, orientando junto com as dentistas, para ele saber que tem a presença da mãe lá. Como sou mãe solo, tenho que estar perto, orientando e ajudando”, conta.

A mãe também busca maneiras de ajudar o filho a se sentir seguro durante o atendimento. “Converso com ele. Procuro cantar umas musiquinhas e ficar fazendo massagem nos pezinhos dele, porque ele fica observando e gosta muito de música”, explica.

Escovação dos dentes de João Felype exige estratégias | Foto: Suzany Domingues/Cortesia

Em casa, assim como no caso de Maria Clara, a escovação dos dentes de João Felype também exige estratégias para que o pequeno consiga manter a higiene bucal. Segundo a mãe, ele sente cócegas na boca, fecha os lábios e tenta morder a escova.

“Eu procuro formas lúdicas, musiquinhas para fazer com que ele escove os dentes, porque, às vezes, ele não quer de jeito nenhum, incomoda. Já troquei pasta, já troquei escova, fiz de tudo até conseguir limpar a boquinha dele direitinho”, conta.

Apesar dos desafios, João Felype também tem interesses que fazem parte de sua personalidade e ajudam a aproximar mãe e filho. Além de ouvir músicas de vaquejada, ele ama preparar bolos ao lado de Glaucivânia, momentos e trocas que fazem parte da rotina da família para além dos tratamentos e cuidados relacionados ao diagnóstico.

Acesso

A demora para conseguir atendimento e a falta de profissionais preparados podem permitir que problemas bucais avancem até provocar perdas dentárias ainda na infância.

No Imip, a cirurgiã-dentista Ana Catarina Gaioso acompanha crianças e adolescentes com diferentes condições clínicas e conhece de perto os impactos da demora no atendimento.

Doutora em odontopediatria, especialista em odontologia hospitalar, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e teleconsultora do Ministério da Saúde, Ana Catarina tem 26 anos de experiência e alerta que a perda precoce dos dentes não é incomum.

“Não é raro crianças ou adolescentes já terem perdido os primeiros molares na infância. Várias perdem dentes precocemente por conta de lesões de cárie não tratadas a tempo. Às vezes, as crianças já chegam com a boca cheia de resto de raiz. Isso é uma realidade dura e triste não só no Recife, mas também em todo o país”, avalia.

A reabilitação, entretanto, nem sempre está ao alcance das famílias. Segundo Ana Catarina, os aparelhos e próteses para crianças exigem profissionais com formação específica, mas a rede pública enfrenta dificuldades para oferecer esse tipo de atendimento.

“A maior parte dos protesistas do SUS atende a demanda de adultos e não está capacitada para atender crianças, o que dificulta a reabilitação pela rede pública”, afirma.

Cirurgiã-dentista Ana Catarina Gaioso acompanha crianças e adolescentes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A especialista destaca que crianças neurodivergentes podem apresentar o Transtorno do Processamento Sensorial (TPS), que inclui a hipersensibilidade, que pode provocar dificuldade para aceitar a manipulação bucal, além de seletividade alimentar.

"Nem sempre as orientações de dieta que a gente dá para os pais podem ser seguidas, porque os pacientes só comem doce, só tomam mingau, ou só determinado tipo de biscoito ou macarrão. Isso gera dificuldade não só para os pais manterem a higiene, como também para oferecerem uma alimentação de qualidade", ressalta Ana Catarina.

De acordo com a profissional, o acúmulo de biofilme nos dentes devido à escovação inadequada pode provocar cáries e gengivite.

"Não é porque os pais não querem, é porque as crianças não permitem. Tudo isso leva a uma dificuldade grande tanto para os pais conduzirem a saúde bucal em casa quanto para a gente conduzir o tratamento odontológico na unidade ou em qualquer local, seja no SUS ou no particular", ressalta.

A cirurgiã-dentista alerta que crianças com seletividade alimentar voltada para doces ou com grande dificuldade de escovação precisam de acompanhamento constante com menor intervalo entre as consultas. O tempo de retorno assim como o tratamento devem ser individualizados.

Obstáculos

Ana Catarina Gaioso ressalta que a dificuldade de manter a higiene bucal nem sempre decorre da falta de empenho dos responsáveis. Em alguns casos, a criança não permite que alguém toque em sua boca, e os pais, diante da resistência, acabam recuando.

“A dificuldade geral é a aceitação do paciente. A frase que mais escutamos é que ele não deixa tocar na boca nem chegar perto. Às vezes, a criança fica agressiva, os pais recuam, o recuo se torna permanente e a escovação fica bem deficiente”, destaca.

A profissional também chama atenção para o preconceito e para a falta de preparo de parte dos dentistas, que, de acordo com ela, muitas vezes não se sentem habilitados para atender o público neurodivergente.

“Muitas crianças chegam com encaminhamentos referindo dificuldade de atendimento ou de sentar na cadeira, mas quando recebemos a criança, vemos que ela é receptiva. Esbarra na questão do preconceito, de achar que, porque a criança tem movimentos estereotipados ou não se expressa da maneira esperada, ela não vai colaborar com o tratamento. Isso é um mito. Na maior parte das vezes, conseguimos conduzir de maneira tranquila com o manejo clínico e comportamental", afirma a especialista.



Demanda

Embora existam serviços preparados para atender crianças com deficiência, doenças sistêmicas e transtornos do neurodesenvolvimento, a oferta ainda é insuficiente diante da demanda.

No Imip, o ambulatório atende um volume elevado de pacientes encaminhados pela regulação, urgências odontológicas de outras unidades de saúde e por demanda espontânea.

“Como somos um centro que atende crianças com diversas doenças sistêmicas, deficiências e transtornos, temos uma demanda gigantesca. Fazemos o possível e chamamos as crianças paulatinamente, mas a maior dificuldade está no acesso", destaca.

Entre as especialidades ofertadas, estão odontopediatria, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, periodontia, estomatologia e odontologia hospitalar.

"Nossa equipe é muito forte, capacitada e inspirada pelo fundador, Professor Fernando Figueira. Buscamos dar o melhor atendimento com segurança e humanização, acolhendo a criança e a família. Acolher é escutar as dúvidas, anseios e angústias", aponta a dentista.

A profissional também destaca os desafios na organização da rede de saúde para o acompanhamento do paciente a longo prazo. A proposta inicial, explica Ana Catarina Gaioso, seria receber a criança, realizar o manejo necessário e encaminhá-la de volta à atenção básica.

“Atendemos um público muito diverso, cobrindo todas as classes sociais, da classe A até a classe C. Atendemos desde bebês de zero a 19 anos na odontopediatria. Alguns pacientes continuam conosco até a vida adulta, como um paciente de 30 anos que atendo desde pequeno porque não consegue atendimento fora e não podemos deixá-los sem assistência”, afirma.

A situação é especialmente difícil para famílias que vivem no interior de Pernambuco. Segundo Ana Catarina, mais da metade dos pacientes atendidos no setor de odontologia do Imip são de cidades onde não há atendimento especializado gratuito.

“A rede pública tem centros preparados, mas são poucos diante da demanda. O Brasil tem quase 2,5 milhões de pessoas autistas, segundo dados de 2022 do IBGE. Mais de 50% dos nossos pacientes vêm do interior, pois nem todos os municípios possuem Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)", destaca.

Ana Catarina afirma que a dificuldade de manter a higiene bucal nem sempre decorre da falta de empenho dos responsáveis | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Atendimento em Pernambuco

Atendendo à solicitação da reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) enviou um levantamento do perfil da população com deficiência assistida pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pela Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).

De acordo com a pasta, 32,1% das pessoas com deficiência assistidas têm deficiência visual, 24,9% possuem deficiência física, 24,8% apresentam deficiência auditiva, 17,4% têm deficiência intelectual e 0,6% convivem com deficiências múltiplas.

A pasta também ressalta que, desde 2023, o estado emitiu mais de 22 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Segundo a SES-PE, Pernambuco possui 87 municípios com Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Desses, pelo menos 30 têm adesão à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD).

“Recebem incentivo adicional do Ministério da Saúde para disponibilizar, no mínimo, 40 horas semanais ao atendimento exclusivo a pessoas com deficiência”, afirma a pasta.

Os municípios são: Afogados da Ingazeira, Agrestina, Aliança, Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Cedro, Condado, Cupira, Custódia, Garanhuns, Goiana, Ibimirim, Ipojuca, Itambé, Jaboatão dos Guararapes, Jupi, Lagoa do Ouro, Limoeiro, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro, São Joaquim do Monte, São José do Egito e Vitória de Santo Antão [confira endereços ao final do texto].

A SES-PE afirma que as referências para o atendimento odontológico ambulatorial às pessoas com deficiência, no âmbito da gestão estadual, são os CEO do Hospital Geral de Areias (HGA), na Zona Oeste do Recife, e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, na área central da capital pernambucana.

“Para ambos, a previsão de espera para atendimento é de três meses”, afirma a pasta, que não respondeu se há pacientes em fila de espera.

Sobre a disponibilidade de sedação nos serviços especializados, a SES-PE destaca que os CEOs do HGA e do Imip ofertam o atendimento odontológico com a possibilidade de manejo sob sedação medicamentosa. O Imip também conta com sedação por óxido nitroso.

“Já no Hospital Regional do Agreste (HRA) [em Caruaru], por meio do Serviço de Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais (Saope), há a possibilidade do manejo sob anestesia geral em bloco cirúrgico”, explica a secretaria.

Questionada sobre a oferta de capacitação específica pelo estado para cirurgiões-dentistas e equipes de saúde que atendem pessoas com deficiência, a SES informou que as qualificações ocorrem de acordo com a demanda dos municípios e articulação com as Gerências Regionais de Saúde.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, o Ministério da Saúde afirmou que mantém uma rede nacional de atendimento odontológico especializado para pessoas com deficiência, com 712 CEO habilitados, e que mais de 30 estão em Pernambuco.

"Até agosto de 2026, foram registrados cerca de 53 mil encaminhamentos de pessoas com necessidades especiais da atenção primária para atendimento especializado em saúde bucal, dos quais cerca de 4,6% foram registrados em Pernambuco", destaca o ministério.

A pasta federal afirma que, para orientar o cuidado, disponibiliza aos profissionais da rede o Guia de Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência e as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Acolhimento

Os exemplos evidenciam que, para algumas crianças e adolescentes neurodivergentes, sentar na cadeira de um dentista pode representar muito mais do que enfrentar o medo de um procedimento. A falta de informação, a escassez de profissionais qualificados e as dificuldades de acesso ao serviço podem adiar o tratamento e agravar problemas de saúde bucal.

A cirurgiã-dentista Fernanda Prates, idealizadora e proprietária da Start Odontologia -clínica onde a adolescente Ana Vitória, cuja história foi contada no início desta matéria, encontrou atendimento especializado-, chama a atenção para o risco de atribuir aos responsáveis a culpa por um quadro que também pode ser resultado de barreiras sociais.

“Não eram pais negligentes, muito pelo contrário, são pais extremamente cuidadosos, preocupados, e que a condição do transtorno dela [Ana Vitória] realmente traz muitas dificuldades. Se tivesse tido desde o início profissionais que pudessem ter tratado com mais acolhimento, com mais sensibilidade e feito esse trabalho de condicionamento, de vínculo, provavelmente não teria se agravado”, afirma a profissional.

Cirurgiã-dentista Fernanda Prates, idealizadora e proprietária da Start Odontologia | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Fernanda Prates tem mais de 20 anos de experiência na odontologia, é especialista em Ortodontia e vivencia a neurodivergência na própria família. Sua filha é autista, com suporte nível dois. A experiência pessoal e a prática clínica contribuíram para que ela ampliasse o olhar sobre as dificuldades enfrentadas por pacientes e responsáveis.

“O principal desafio do profissional da odontologia no atendimento de crianças com autismo ou com outras neurodivergências é a falta de conhecimento a respeito dos transtornos, a respeito da neurodivergência, a respeito das principais características”, ressalta.

A iluminação, os ruídos dos equipamentos, os cheiros dos materiais e o contato físico durante os procedimentos podem gerar desconforto, especialmente para quem apresenta hipersensibilidade sensorial. Por isso, o atendimento exige planejamento e adaptações que levem em conta as necessidades individuais.

Uma das estratégias destacadas por Fernanda é explicar o que vai acontecer e preparar o paciente para cada etapa, respeitando seu tempo de compreensão e adaptação.

“O medo vem do desconhecido, do inesperado. Quando a gente dá previsibilidade, tudo fica mais fácil, porque aquele cérebro processa antes o que vai acontecer e fica mais tranquilo, mais seguro”, aponta a profissional.

Falta de informação, escassez de profissionais qualificados e dificuldades de acesso ao serviço podem adiar o tratamento | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A idealizadora da Start Odontologia destaca que a adaptação pode envolver mudanças na intensidade da luz, uso de abafadores de ruído, objetos sensoriais e vídeos para distração.

Fernanda Prates também ressalta a importância de iniciar o acompanhamento odontológico desde a infância para construir familiaridade com o ambiente e prevenir quadros complexos.

“O ideal é que qualquer criança típica ou atípica inicie o atendimento odontológico desde pequenininha, desde o nascimento dos primeiros dentes. Quando a gente fala de crianças neurodivergentes, isso é ainda mais importante para o vínculo com o profissional e o entendimento de que aquele é um ambiente seguro”, destaca Fernanda, informando que, quando as estratégias de adaptação não são suficientes, a sedação pode ser considerada, principalmente em procedimentos mais invasivos ou demorados.

Sedação segura

A realização de procedimentos com sedação depende de avaliação individual, das condições de saúde do paciente e da existência de uma estrutura adequada para lidar com possíveis intercorrências. O alerta é da médica anestesiologista Wyndira Marhalle, especialista em anestesia pediátrica, que atende na Start Odontologia.

“Não são todas as crianças que podem ser anestesiadas fora do ambiente hospitalar. Existem critérios de elegibilidade, ou seja, crianças que são sadias, que não têm cardiopatias graves, que não estão doentes, que não estão fazendo uso de antibiótico, que não estão gripadas. Então, essas crianças, elas podem ser anestesiadas no consultório”, afirma a profissional.

A especialista, que atua principalmente com crianças neurodivergentes, cardiopatas, recém-nascidas e crianças com malformações das vias aéreas, explica que aquelas com problemas de saúde em curso podem precisar de atendimento hospitalar. A decisão depende de avaliação médica.

“As crianças cardiopatas, obesas, com apneia obstrutiva do sono diagnosticada, crianças que estão doentes, que tiverem crise de asma, não podem ser anestesiadas no consultório, e, talvez, nem no hospital, se não for um procedimento de urgência. A gente precisa organizar essa criança para que ela esteja no melhor momento”, destaca Wyndira Marhalle.

Médica anestesiologista Wyndira Marhalle atua com crianças neurodivergentes, cardiopatas e recém-nascidas | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Além das condições de saúde da criança, o ambiente onde a sedação será realizada também precisa passar por uma avaliação. De acordo com Wyndira, não basta que um consultório odontológico solicite o serviço, é necessário verificar se o espaço comporta os equipamentos e os materiais necessários, e se há condições para responder a uma emergência.

“A gente não pode anestesiar em qualquer lugar, porque precisa ter espaço. Então, antes de todo procedimento, a gente precisa fazer uma visita técnica para saber se aquele local comporta todo o material que a gente traz. Esse é um dos nossos desafios, achar o local que comporte toda a estrutura que a gente vai trazer”, afirma a médica.

Indicação

Wyndira Marhalle afirma que a indicação para sedação considera fatores como o medo, a angústia, a duração e a complexidade do procedimento, além da necessidade de manter a criança imóvel para a realização do tratamento.

Em crianças neurodivergentes, a necessidade pode estar relacionada à dificuldade de manter a boca aberta pelo tempo exigido ou de lidar com as condições do ambiente odontológico.

“A sedação pode ser necessária em vários momentos, desde uma criança neurotípica com medo da cadeira do dentista, a uma criança neurodivergente que não consegue ficar parada com a boquinha aberta pelo tempo que aquele procedimento exige. É importante que a gente entenda qual é a necessidade daquela criança naquele momento”, ressalta a especialista.

A médica também chama a atenção para a diferença entre sedação e anestesia geral. Embora sejam modalidades distintas, a especialista afirma que ambas podem envolver medicamentos semelhantes, e a resposta de cada paciente varia. Por isso, o procedimento requer avaliação criteriosa e acompanhamento de profissionais capacitados.

“A sedação é uma modalidade anestésica que a gente faz com que a criança perca a consciência e fique dormindo durante o procedimento, só que para eu tirar essa criança de uma sedação e transformar em uma anestesia geral, isso é uma linha muito tênue. Até porque as medicações que a gente usa são as mesmas que usamos para a anestesia geral. O que muda é a dose e a resposta daquele paciente”, destaca a médica, informando que, antes da sedação, os responsáveis devem receber informações sobre o preparo, os riscos e as condições clínicas do paciente.

Em crianças neurodivergentes, a necessidade de sedação pode estar relacionada à dificuldade de manter a boca aberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Impactos

Para a psicóloga infantil Clara Fláuxi Martins -mestre em Educação, especialista em Neuropsicologia e Gerontologia-, a saúde bucal precisa ser compreendida de forma integrada, considerando os aspectos físicos, emocionais e sociais. Ela destaca que a perda de dentes, por exemplo, pode afetar a autoestima e dificultar a socialização nos mais distintos níveis de suporte.

“O impacto social e emocional atravessa o desenvolvimento e a vida dessa criança, desse adolescente, por conta das dificuldades de comunicação e expressão. Essas crianças e esses adolescentes sentem tudo, são pessoas, vão querer formar grupos, vão querer namorar, vão querer trabalhar. O não cuidar tem consequências gritantes na vida do sujeito”, aponta a profissional, que atende na Policlínica Albert Sabin, no Recife.

Fláuxi observa, ainda, que comportamentos associados ao autismo, como movimentos repetitivos e sensibilidades sensoriais, nem sempre são compreendidos e podem se tornar alvo de bullying.

“A sociedade tende a julgar, a comparar, a criar apelidos, a xingar, a filmar, a colocar na internet. E esse padrão exclui aquele sujeito que, para se proteger do sofrimento, vai se fechando, se distanciando, para não sentir dor. [...] A gente precisa educar os ambientes e as nossas crianças para compreender, julgar menos, acolher mais, ter mais tolerância”, destaca.

Traumas

A psicóloga ressalta que explicar antecipadamente cada etapa do procedimento e adaptar a abordagem são medidas importantes para tornar o atendimento mais seguro e humanizado. A experiência negativa, por sua vez, ressalta a profissional, pode gerar medo e dificultar o acesso futuro não apenas ao dentista, mas também a outros serviços de saúde.

“Precisa que o profissional conheça, tenha paciência de explicar, de dizer o que vai acontecer antes de fazer, porque, no automático, pode estar causando pequenos traumas, podendo chegar a um transtorno de estresse pós-traumático, em que alguns sinais lembram aquela emoção”, destaca Clara.

Clara cita como exemplo a possibilidade de a criança ou o adolescente passar a rejeitar ambientes ou profissionais que a façam recordar uma experiência dolorosa. Por isso, defende que o cuidado seja conduzido com atenção aos sinais apresentados pelo paciente, evitando situações que intensifiquem o sofrimento.

“A gente tem que ter muito cuidado no nosso fazer profissional para não estar causando sofrimentos, estresses e traumas nessas pessoas”, alerta a profissional.

Psicóloga Clara Fláuxi Martins aponta que o impacto social e emocional atravessa o desenvolvimento das crianças | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cuidado

A falta de acesso a serviços adequados também repercute na vida dos familiares. A psicóloga Clara Fláuxi chama a atenção para a sobrecarga enfrentada por mães que, em muitos casos, assumem a maior parte das demandas dos filhos.

“Com os abandonos paternos, a gente percebe que esse cuidado fica muito na figura materna, para comer, para tomar banho, para escovar os dentes, para sair. Tem ainda a demanda dos tratamentos”, destaca a profissional.

Na avaliação da psicóloga, essa responsabilidade pode limitar o tempo disponível para o trabalho, o lazer, a convivência social e o cuidado com a saúde dessas mulheres que, além de mães, assumem, muitas vezes, o papel principal de cuidadoras.

“São mães que precisam de terapia, de grupos, para poder falar sobre essa demanda. Precisam se cuidar. Fisicamente, a gente percebe que há ausência de tempo, porque existe uma pessoa dependendo exclusivamente dela. A gente, enquanto sociedade, enquanto família, precisa ter um olhar para essas pessoas para que elas consigam se cuidar”, alerta.

Além de destacar a sobrecarga das mães, Clara também ressalta os desafios para famílias em situação de vulnerabilidade social. “Tem gente que o acesso à higiene nem faz parte da rotina, não é considerada uma coisa tão importante assim. Por vezes, a própria família já extraiu todos os dentes, então acredita ser natural esse processo”, ressalta Clara.

Segundo a psicóloga, em seus atendimentos realizados no SUS, relatos sobre insegurança financeira e alimentar são frequentes.

“A gente atende muitas crianças, e quando a gente vai para a escuta da mãe ou quando faz um dia de acolhimento, a fala recorrente é sobrecarga, é cansaço, é estresse. Existe uma população negra, uma população pobre que enfrenta discriminação, racismo, preconceito, insegurança financeira, insegurança alimentar. São pessoas que realmente deixam de dar para si para dar para o outro, seja alimento, seja roupa”, afirma.

Apoio psicológico

A psicologia pode contribuir para que crianças, adolescentes e familiares encontrem um espaço de escuta sem julgamentos, além de ajudar na orientação e no encaminhamento para os serviços necessários.

“A psicologia tenta fazer com que a criança, o adolescente e a família tenham um ambiente seguro do ponto de vista emocional, de poder falar sobre o que quiser sem se sentir julgado. A gente tenta acolher essas famílias e fazer a orientação, consegue escutar esses jovens, saber se eles têm alguma questão com imagem, se têm alguma questão odontológica, e tentar acessá-los para que falem sobre isso”, ressalta Clara.

Entre as estratégias citadas estão apresentar diferentes texturas e cheiros de produtos de higiene bucal de maneira gradual, respeitando os limites da criança ou adolescente, além de orientar os responsáveis sobre os serviços disponíveis.

“Não é uma psicologia passiva, é uma clínica ampliada, uma clínica ativa, para contribuir com essas pessoas, mostrando as diversas texturas e cheiros existentes. Se a criança tem alguma dificuldade com higienização bucal, a gente traz a pasta, bota para cheirar, bota para sentir, para ir dessensibilizando”, destaca.

Investimentos

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a SES-PE afirmou que o Governo de Pernambuco investiu mais de R$ 390 mil na requalificação do CEO do Hospital Geral de Areias, com a ampliação do número de consultórios e a aquisição de equipamentos voltados ao atendimento.

Destacou, ainda, que está em tratativa para uma parceria junto à Universidade de Pernambuco (UPE), para a criação de mais um serviço de referência para o atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais (PNE), com a possibilidade de manejo sob sedação consciente e multimodal, com investimento de R$ 857.440.

Já o Ministério da Saúde destacou que, para fortalecer o serviço, repassa cerca de R$ 4,3 milhões mensais em incentivo adicional aos CEO habilitados na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, totalizando R$ 51,6 milhões por ano.

"Em Pernambuco, o repasse é de cerca de R$ 226 mil mensais, R$ 2,712 milhões por ano. O valor não representa a totalidade dos recursos federais destinados a essa assistência", destaca a nota.

Onde buscar atendimento gratuito

Recife

A rede municipal de saúde do Recife conta com oito Centros TEA — Núcleos de Desenvolvimento Integral (NDI), que atendem crianças e jovens com TEA, TDAH, Transtorno Opositor Desafiador (TOD), deficiência intelectual, Síndrome de Down e outros tipos de neurodivergência.

Segundo a prefeitura do Recife, os espaços possuem estrutura com ginásio de fisioterapia, sala de integração e jardins sensoriais, além de profissionais de neuropediatria, psiquiatria infantil, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, psicopedagogia, nutrição e enfermagem.

Os Centros TEA funcionam nos seguintes espaços:

UPAEs dos bairros da Mustardinha, Ibura e Arruda;

Policlínicas Albert Sabin, na Tamarineira, e Lessa de Andrade, na Madalena;

USF Mais Comunidade do Bem, na Imbiribeira;

Centro de Reabilitação Antônio Nogueira, no bairro da Boa Vista;

Centro TEA Adolescentes, em Santo Amaro.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio no Conecta Recife ou presencialmente na unidade de saúde.

“Atualmente, essa nova rede tem capacidade para atender 28 mil pessoas por mês e o acesso se dá por meio das unidades da Atenção Básica, que fazem o encaminhamento, via Central de Regulação. Este ano, outro Centro TEA será inaugurado, no Hospital da Criança do Recife”, afirma a prefeitura do Recife, que não informou o prazo.

A gestão informou que, no Centro TEA da Mustardinha, funciona o espaço “Cuidando de Quem Cuida”, que busca proporcionar apoio psicológico e atendimento em outras especialidades da saúde, além da prestação de serviços municipais às mães e responsáveis por crianças e jovens neurodivergentes.

“Também são ofertadas práticas integrativas, oficinas e articulação com outras secretarias, a exemplo de Trabalho e Qualificação Profissional e Assistência Social e Combate à Fome. O acesso se dá por meio das unidades da Atenção Básica, que fazem o encaminhamento, via Central de Regulação. Essa rede está se expandindo e, nos próximos dias, o Centro TEA da UPAE do Ibura terá um espaço do mesmo programa”, destaca a gestão.



Outras regiões

Confira a lista com endereços de alguns dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Pernambuco identificados pelo Ministério da Saúde como integrantes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD):

Olinda

Policlínica Barros Barreto - Avenida Justino Gonçalves, s/n, Carmo

Paulista

Centro de Especialidades Odontológicas do Paulista - Rua Sessenta e Três, s/n, anexo ao CS Hélio, Jardim Paulista

Jaboatão dos Guararapes

Policlínica Mariinha Melo - Rua Cristiano Santos, s/n, Vila Rica

Afogados da Ingazeira

CEO Francisco Alberto de Moura - Avenida Padre Luís de Góes, s/n, Manoela Valadares

Agrestina

CEO de Agrestina - Rua Mateus de Castro Lino, s/n, Centro

Arcoverde

Centro de Especialidades Odontológicas de Arcoverde - Rua Aprígio Estêvão Tavares, s/n, Centro

Belo Jardim

CEO Tipo 2 Belo Jardim - Rua Valdemir Lima, nº 9

Bezerros

Centro de Especialidades Odontológicas de Bezerros - Rua Vitoriano Pereira de Lima, nº 84, Centro

Bonito

Centro de Especialidades Odontológicas - Rua Deputado Paulo Viana de Queiroz, s/n, Centro

Brejo da Madre de Deus

CEO Centro de Especialidades Odontológicas São José - Rua José Guerra de Araújo, nº 10, Centro

CEO Centro de Especialidades Odontológicas São Domingos - Rua Luiz Cecílio de Santana, s/n, distrito de São Domingos

Caruaru

CEO Dr. Valter Gonçalves de Souza Filho - Rua Djalma Dutra, s/n, térreo, Nossa Senhora das Dores

Cedro

Centro de Especialidades Odontológicas de Cedro - Rua Tiradentes, nº 237, Centro

Condado

Centro de Especialidades Odontológicas do Condado - Avenida 15 de Novembro, s/n, Centro

Cupira

Centro de Especialidades Odontológicas Severiano Raimundo - Rua Rui Barbosa, s/n, Centro

Garanhuns

CEO Dr. Jonas Bezerra - Avenida Djalma Dutra, nº 201, Heliópolis

Goiana

CEO Dr. Hélio de Siqueira Torres - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro

Ibimirim

Centro de Especialidades Odontológicas de Ibimirim - Rua Santa Izabel, s/n, Centro

Ipojuca

Centro de Especialidades Odontológicas de Ipojuca - Rua Vereador Antônio Bonifácio, nº 209, Centro

Itambé

Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Newton X. de Araújo - Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro

Jupi

CEO Cecília Lopes de Mendonça - Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n, Centro

Lagoa do Ouro

CEO José Marques Torres - Rua Luiza Vieira de Lima, nº 79, Centro

Limoeiro

Centro de Especialidades Odontológicas Irmã Marta - Rua Padre Adalto Nicola Pimentel, s/n, José Fernandes Salsa

Petrolina

Centro de Especialidades Odontológicas CEO Tipo III - Rua Castro Alves, nº 55, Centro

Salgueiro

Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Maurício Alencar - Rua Otávio Leitinho, nº 76, Centro

Serra Talhada

CEO Centro de Especialidades Odontológicas - Rua José Carlos de Oliveira, s/n, Bom Jesus

Vitória de Santo Antão

CEO II Dr. Antônio Simplício de Lorena Filho - Rua Joaquim Nabuco, nº 400, Matriz

CEO I – Clínica de Especialidades Odontológicas da Vitória - Rua Dom João Costa, nº 155, São Vicente de Paulo

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