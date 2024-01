Pernambuco ou Bahia? Debate sobre quem tem o maior Carnaval toma conta das redes

A- A+

Pernambucanos e baianos travam um duelo nas redes sociais para definir quem tem o maior Carnaval (não só do Brasil, como também do mundo). Nos últimos dias, usuários do X e do Instagram se "digladiaram" com uma série de argumentos para tentar justificar qual local, de fato, merece o título.

De um lado, o Galo da Madrugada e as ladeiras de Olinda; do outro, os trios elétricos dos tradicionais circuitos de Salvador e os blocos de afoxé.

Confira alguns dos posts no X:

Só o Galo da Madrugada acaba com esse kikiki do pessoal de Salvador. Maior, melhor e multicultural? Só o Carnaval do Recife! https://t.co/FhsHxNhgqK pic.twitter.com/jRCFGfMlC8 bicho maluco beleza ️ (@viniciuspeq_) January 21, 2024

Mais um ano chegando e o povo de Recife já começou a megalomania de comparar o carnaval de lá com o daqui.

Pô, se preservem.

Salvador é o Pelé dos carnavais. É muito acima de qualquer outro.

pic.twitter.com/TvR9yAz6PF Ícaro Análises (@Oicaroanalises) January 20, 2024

Salvador é um grande carnaval e merece respeito. Mas é impossível competir com a multiculturalismo do Carnaval de Recife/Olinda. Em Salvador se tirar o trio elétrico o Carnaval morre. https://t.co/CQHAdukbiq Leonardo Baltar (@LeonardoBBaltar) January 22, 2024

mermão aceitem e pronto, carnaval de RECIFE é melhor, e aliás, OLINDA é outra cidade, outro carnaval https://t.co/FWfXaCqJdP san & bia conta de besties (@plotlmj) January 23, 2024

Se arriar a bateria do caminhão do trio elétrico acabou o carnaval de Salvador



Salvador: barra-ondina, campo grande



Recife: galo da madrugada, marco zero, rua do Arsenal, rua da moeda, palco recbeat



Olinda: 4 cantos, prefeitura, amparo, homem da meia noite



Bezerros: papangus https://t.co/NpAtUWS0My aluno da uninada (@oimorsa) January 23, 2024

Eu amo que a disputa de melhor carnaval do BR só fica entre Recife e Salvador



Mesmo tendo outros lugares, nunca se cogita comparar uma delas duas com qualquer outro



São as maiorais sim!!!!!! pic.twitter.com/ZerklGQ0MS rafa (@Rafaelphillipe) January 23, 2024

Pior que de coração se um dia eu preferir correr atrás de trio a passar carnaval em recife vc me interne ate pq aqui é tanta coisa p fazer que 7 dias ainda é pouco https://t.co/9r42OGFWb4 ex-gay (@jbbrtl) January 23, 2024

Os usuários recifenses aproveitaram para dar uma cutucada nos baianos com uma fala de Caetano Veloso. Na abertura do Carnaval recifense de 2023, Caê afirmou que o Carnaval da Bahia é uma "eterna homenagem grata" ao Carnaval do Recife.

"Em 1949. o Vassourinhas foi a Salvador e isso motivou Osmar e Dodô a comporem frevos e tocarem instrumentos elétricos que eles mesmos construíram. O que depois veio a se chamar de trio elétrico. Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem grata ao Carnaval do Recife", disse Caetano na ocasião.

Assista ao vídeo:

Caetano Veloso explica que foi Recife quem ensinou a Bahia a fazer carnaval. "Em larga medida, o carnaval da Bahia é uma eterna homenagem, grata, ao carnaval do Recife" pic.twitter.com/J00k8qKm3m Fábio Leal (@fabioleal) February 18, 2023

E os números?

Dados de 2023 do Ministério do Turismo mostram que apenas Olinda recebeu 3,9 milhões de pessoas durante a Folia de Momo, a primeira desde o início da pandemia. Enquanto isso, toda a Bahia teve 2,7 milhões de visitantes sendo 1 milhão em Salvador. No Recife, o Carnaval 2023 teve mais de 2,7 milhões de foliões, segundo dados divulgados pela prefeitura da capital pernambucana.

