Pernambuco passa a aplicar vacina contra o HPV em dose única para público de 9 a 14 anos

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV), principal causador do câncer de colo do útero, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos, passará a ser aplicada em dose única, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



A mudança segue orientação do Ministério da Saúde (MS). A vacina, incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 2014 e disponível no calendário nacional básico, era aplicada, até então, em duas doses. Com a nova recomendação, quem recebeu a vacina até 2 de abril, tem o esquema considerado completo.



A SES-PE destaca que estudos demonstram que uma dose única da vacina contra HPV é suficiente para imunizar crianças e adolescentes, e que adotar uma aplicação contribui para ampliar a cobertura vacinal, aumentando a adesão à vacina. O objetivo da mudança é, principalmente, alcançar o maior número possível de pessoas vacinadas antes dos 15 anos.



"A vacinação é uma grande ação de prevenção de doenças. A pandemia da Covid-19 veio para nos lembrar disso. O mundo está melhor, nos dias atuais, em relação ao coronavírus, porque a vacina nos salvou. Da mesma forma, a gente tem a vacina contra o HPV para prevenir o câncer de colo de útero, que mata uma mulher por dia aqui no Estado. Mulheres jovens, em idade produtiva. Por isso, precisamos focar na vacinação das nossas crianças e adolescentes para prevenir doenças", afirma a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

A SES-PE informou que tem realizado, mensalmente, vacinações nas escolas da rede pública de Pernambuco, com autorização prévia dos pais, em ações feitas em parceria com os municípios e a Secretarias de Educação do Estado (SEE).



"É muito importante essa articulação de vacinar pessoas em idade escolar, no local onde passam boa parte do tempo durante a semana. Além de conscientização, nós levamos saúde para os pernambucanos e ajudamos a diminuir o número de diversas doenças", afirma a superintendente de imunizações do Estado, Jeane Tavares.



A pasta de saúde, por meio do meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE), emitiu uma nota técnica, na quinta-feira (18), para reforçar e orientar a população e os profissionais de saúde quanto às recomendações anteriores e as atuais relativas à vacinação contra HPV.



Segundo as instruções ministeriais, apenas estados da Região Norte do Brasil devem realizar busca ativa da população de não vacinados, compreendida entre 15 a 19 anos. Além disso, imunossuprimidos por doenças e/ou tratamento com drogas imunossupressoras, além de vítimas de violência sexual, de 9 a 45 anos, devem receber o esquema de 2 ou 3 doses, a depender da idade, com intervalos de 0, 2 e 6 meses.



Estão disponíveis as vacinas contra o HPV, ainda, nos Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para pessoas até 45 anos, pertencentes aos seguintes grupos de risco:



- Pessoas vivendo com HIV/Aids;

- Pacientes oncológicos;

- Transplantados de células-tronco-hematopoiéticas (TCTH) e de órgãos sólidos (TOS);

- Pessoas vítimas de violência sexual ainda não vacinados contra HPV;

- Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR), a partir de 1 ano, mediante prescrição médica contendo CID e indicação.

