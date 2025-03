A- A+

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL Pernambuco: polícia cumpre mais de 40 mandados de prisão contra membros de torcidas organizadas Segundo a Polícia Civil, investigações dessa ação começaram após confronto no dia do Clássico das Multidões, em 1º de fevereiro

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) cumpre 42 mandados de prisão contra membros de torcidas organizadas.

A Operação Contra Pista, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, teve investigações iniciadas em 1º de fevereiro deste ano, após os confrontos envolvendo os grupos no dia do Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport.

As associações criminosas são investigadas pelos crimes de provocação de tumulto, lesão corporal, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

"Com a deflagração, busca-se reduzir os casos de violência envolvendo torcidas organizadas que praticam atos brutais, movidos pela intolerância esportiva", diz trecho de nota da Polícia Civil.

Além dos 42 mandados de prisão, também estão sendo cumpridos nesta quinta-feira 24 mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de internação provisória de menor e sequestro de bens.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ipojuca, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR); e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do Estado.

Os presos, bem como os materiais apreendidos, são levados para a sede da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, em Olinda.

As investigações foram presididas pelo delegado Raul Junges, titular da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE). A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) assessorou os trabalhos.

Outros detalhes sobre a Operação Contra Pista serão divulgados em outro momento pelas forças de segurança.

Polícias cumprem mandados em cidades da RMR e Zona da Mata do Estado | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Violência no Clássico das Multidões

Em 1º de fevereiro, ruas do Recife viraram cenários de selvageria em uma sequência de brigas de torcidas organizadas, horas antes do Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport, partida válida pela primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Casos de agressões e depredação foram registrados e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Houve, ainda, 14 prisões no dia.

Sport e Santa Cruz chegaram a ser punidos com jogos de portões fechados por conta das brigas, mas a restrição foi posteriormente suspensa, com a aplicação de medidas administrativas que incluem o cadastro biométrico de torcedores para acesso aos estádios.



