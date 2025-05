Pernambuco: Polícia cumpre mandados de prisão por homicídio e porte ilegal de arma

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco cumpre, nesta terça-feira (13), quatro mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão domiciliar em decorrência da 23ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “Operação Vendeta”.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital e estão sendo cumpridos no Recife; Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR); em Caetés, no Agreste do estado; e em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

A investigação foi iniciada em julho de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular uma Organização Criminosa responsável por cometer os crimes de homicídios e porte ilegal de arma de fogo.

Na execução dos mandados, estão sendo empregados 70 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Operação Vendeta

A Operação Vendeta é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp), sob a presidência do Delegado Jorge Pinto, Subchefe do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), contando ainda com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), das Polícias Civis dos estados da Paraíba e Mato Grosso do Sul e da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social da Paraíba.

De acordo com a assessoria de comunicação da PCPE, os detalhes da operação serão divulgados em breve.



