A- A+

SAÚDE Pernambuco possui a 3ª maior cobertura vacinal do Brasil contra Influenza No estado, mais de 3,2 milhões de doses foram aplicadas até outubro de 2023

Levantamento realizado pelo Ministério da Saúde apontou que Pernambuco é o estado do país que possui a 3ª maior cobertura vacinal dos grupos prioritários para proteção contra a influenza. No Nordeste, o Estado fica em 2º lugar, perdendo apenas para a Paraíba.

Até o mês de outubro de 2023, mais de 3,2 milhões de doses do imunizante foram aplicadas em Pernambuco, que atingiu a cobertura de 79,09% da população. No Estado, 78 municípios atingiram a meta de 90% de cobertura.

Apesar da boa colocação, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforçou a necessidade de que a população mantenha o calendário vacinal atualizado. A preocupação é justificada pela proximidade do período de sazonalidade para os vírus respiratórios, como a influenza, que acontece entre os meses de fevereiro e julho.

A secretária de Saúde do estado, Zilda Cavalcanti, destacou a importância da vacinação para evitar casos graves de gripe.

“No ano passado, leitos foram abertos por conta dos casos de bronquiolite, na pediatria, e, para reduzir os riscos individuais e coletivos, precisamos manter a vacinação em dia. A vacina de influenza é de graça e está disponível nas salas de vacina de todo o estado”, afirmou.

Confira a cobertura vacinal dos grupos prioritários:

Povos indígenas - 39.842 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 105,03%;

Professores - 98.685 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 96,13%;

Gestantes - 78.482 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 83,03%;

Trabalhadores de saúde - 199.607 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 76,96%;

Idosos - 1.026.398 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 79,30%;

Crianças - 620.532 doses aplicadas, com cobertura vacinal de 76,18%.

A vacina é disponibilizada à população por meio da estratégia de campanha, que acontece anualmente em todo o país. Em 2023, a campanha foi realizada entre os meses de abril e maio. Em Pernambuco, ela foi prorrogada até o final de junho. Para 2024, o esquema de mobilização nacional ainda não foi definido.



Veja também

El Salvador Bukele lidera intenções de voto em El Salvador