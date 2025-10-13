Seg, 13 de Outubro

INTOXICAÇÃO

Pernambuco: homem suspeito de adulterar bebidas com metanol é preso

Investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, no Agreste do estado

Pernambuco totaliza 48 casos suspeitos de intoxicação por metanolPernambuco totaliza 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol - Foto: Freepik/Reprodução

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco anunciou nesse domingo (12) a prisão de um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol

A investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, no Agreste do estado, teve início após a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol.

Até o momento, o município do Agreste acumula três notificações suspeitas de intoxicação por metanol, sendo duas mortes e um caso que gerou sequelas oculares.

De acordo com o órgão de segurança, outros detalhes sobre a prisão serão divulgados na manhã desta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). 

Após o início das suspeitas de intoxicação por metanol em Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco já realizou sete operações, que resultaram na apreensão de diversos galões com substâncias químicas e milhares de garrafas de bebidas embaladas para comercialização.

Casos suspeitos em Pernambuco
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o estado soma 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Desse total, 18 já foram descartados, seja por diagnóstico laboratorial ou diagnóstico presuntivo.

Veja também

