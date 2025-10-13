A- A+

INTOXICAÇÃO Pernambuco: homem suspeito de adulterar bebidas com metanol é preso Investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, no Agreste do estado

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco anunciou nesse domingo (12) a prisão de um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol.

A investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, no Agreste do estado, teve início após a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol.

Até o momento, o município do Agreste acumula três notificações suspeitas de intoxicação por metanol, sendo duas mortes e um caso que gerou sequelas oculares.

De acordo com o órgão de segurança, outros detalhes sobre a prisão serão divulgados na manhã desta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Após o início das suspeitas de intoxicação por metanol em Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco já realizou sete operações, que resultaram na apreensão de diversos galões com substâncias químicas e milhares de garrafas de bebidas embaladas para comercialização.

Casos suspeitos em Pernambuco

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o estado soma 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Desse total, 18 já foram descartados, seja por diagnóstico laboratorial ou diagnóstico presuntivo.

