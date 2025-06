Pernambuco: PRF divulga balanço da Operação Festejos Juninos 2025

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu a Operação Festejos Juninos 2025 na terça-feira (24), em Pernambuco. A ação teve início no dia 18 de junho e abrangeu os feriados de Corpus Christi e São João, com o reforço na fiscalização, além de ações educativas e de combate ao crime.

A iniciativa teve o intuito de fornecer mais segurança a quem utilizou as rodovias federais durante o período.

A PRF registrou 49 sinistros nas vias em sete dias de operação. No total, foram 53 pessoas feridas e sete mortas.

Em 2024, a Operação São João foi realizada em quatro dias, entre 21 e 24 de junho. Na ocasião, 39 sinistros foram atendidos, com 35 feridos e quatro mortes.

Operação

Durante a iniciativa, foram fiscalizadas 7.859 pessoas e 6.020 veículos, sendo emitidas 3.637 autuações por diversas infrações.

Uma das principais preocupações durante o período, a embriaguez ao volante foi coibida com a realização de 5.042 testes do bafômetro, que resultaram em 106 autuações, sendo 97 por recusa e nove por constatação, com cinco prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Outras infrações comuns foram as ultrapassagens em local proibido (233), transitar pelo acostamento (216), excesso de velocidade (216), não uso do cinto de segurança (176), falta do capacete (51) e da cadeirinha (39).

Noventa e cinco animais de grande porte foram retirados das rodovias para prevenir colisões graves. Também foram prestados 137 auxílios a motoristas que tiveram problemas com o veículo durante a viagem.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF ainda realizou dois resgates aeromédicos em conjunto com o Samu Metropolitano Recife, além de acompanhar a movimentação de veículos durante a operação.

As atividades de combate ao crime contaram com o apoio do Núcleo de Operações Especiais, dos Grupos de Patrulhamento Tático e do Grupo de Motociclismo Policial.

As ações resultaram em oito veículos recuperados e 35 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação, uso de documento falso e mandados de prisão em aberto.

Para educar o público, foram intensificadas palestras por meio da Carreta do Cinema Rodoviário, um veículo que funciona como uma sala de cinema e que estará aberto ao público até o sábado (28) na Estação Rodoviária de Caruaru. No total, foram alcançadas 4.419 pessoas durante a iniciativa.

O reforço na fiscalização segue até o dia 30 de junho, principalmente no Agreste do estado, onde terão festividades de São Pedro.



