Inclusão Pernambuco: programa garante acessibilidade para pessoas com deficiência durante o São João 2025 PE Conduz garante acesso com áreas reservadas e estrutura adequada para pessoas com deficiência, especialmente usuárias de cadeira de rodas

Durante todo o mês de junho, o programa PE Conduz, promovido pelo Governo de Pernambuco, está realizando rotas especiais para diversos polos do São João do estado.

Com transporte gratuito e infraestrutura acessível, a ação vai garantir o acesso e a participação de pessoas com deficiência física nos festejos juninos.

Realizado por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), através da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD), os roteiros incluem eventos no Shopping Tacaruna e no Museu do Estado, no Recife, além dos camarotes de Caruaru (Pátio do Forró e Alto do Moura), Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros (Serra Negra) e Riacho das Almas, no Agreste.

Na Zona da Mata Sul pernambucana, a cidade de Vitória de Santo Antão também será uma opção de passeio oferecida pelo projeto.

Os locais contam com áreas reservadas e estrutura adequada para acolher pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, garantindo conforto, segurança e dignidade.

“Nossa missão é levar inclusão para todos os espaços. O São João é uma das maiores expressões culturais do nosso estado e precisa ser vivido por todos, sem barreiras”, destacou o superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervasio.

Além do transporte e do suporte nos polos, a SEAD mantém um canal de atendimento acessível para informações, dúvidas ou sugestões, por meio do telefone 0800 281 0312 e do e-mail [email protected].



