Moradia Pernambuco: Programa Periferia Viva vai instalar Posto Territorial em Olinda nesta quarta-feira (14) O Posto Territorial será inaugurado no bairro de Peixinhos e deve contar com equipes técnicas para auxiliar os moradores

Uma nova etapa do programa Periferia Viva será iniciada com a instalação de um Posto Territorial no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

O programa é uma parceria do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva das Periferias e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e do Governo Federal.

A inauguração do Posto Territorial acontece nesta quarta-feira (14), com a presença do secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões, e da Caravana das Periferias.

O local deve acolher entidades e equipes de assessoria técnica que estão à frente de intervenções urbanísticas na região. A população também poderá ser atendida, tirando dúvidas e realizando plantões para tirar eventuais dúvidas.

O posto ainda contará com serviços como emissão de segunda via de RG, CPF e certidões, além de atendimentos relacionados a retificações, registros tardios e outras demandas civis, ampliando o acesso da população a seus direitos básicos.

Essas atividades vão ser oferecidas por meio de uma parceria com o Balcão de Direitos da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH-PE).

Outras comunidades locais devem ser contempladas pelo novo PAC na modalidade Urbanização das Favelas, com repasses de R$ 399 milhões.

Investimentos em Jaboatão dos Guararapes

Em outra cidade da Região Metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes, o bairro da Muribeca também será palco da caravana de ações do Periferia Viva: Regulamento Fundiária e Melhoria Habitacional (RegMel), com um financiamento de R$ 3 milhões.

Agenda:

9h - Chegada no Posto Territorial

Rua Paulista, 666 - Peixinhos, Olinda

15h - Assinatura de contratos do Regmel

EREM Edson Moury Fernandes - Jaboatão dos Guararapes

Rua Dois, s/n, - Muribeca - Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54350-272

